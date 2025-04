Attacco sul cellulare di un altro giornalista di Fanpage Ruotolo Pd | “Zero risposte dal governo Meloni”

giornalista di Fanpage.it Ciro Pellegrino, vittima di un Attacco da parte di uno spyware mercenario ancora ignoto, che ha messo sotto controllo il suo telefono, da parte di Sandro Ruotolo (Pd) arriva la richiesta di chiarimento al governo: "A distanza di tempo, non sappiamo ancora chi siano i mandanti, né con quale obiettivo. Due giornalisti, due dispositivi compromessi, zero risposte". 🔗 Dopo la denuncia deldi.it Ciro Pellegrino, vittima di unda parte di uno spyware mercenario ancora ignoto, che ha messo sotto controllo il suo telefono, da parte di Sandro(Pd) arriva la richiesta di chiarimento al: "A distanza di tempo, non sappiamo ancora chi siano i mandanti, né con quale obiettivo. Due giornalisti, due dispositivi compromessi, zero". 🔗 Fanpage.it

Un altro giornalista di Fanpage spiato, Fratoianni: “Inquietante, Meloni smetta di far finta di nulla” - Dopo il direttore Francesco Cancellato, un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, è stato spiato. "Non siamo più di fronte ad un caso o a qualche mela marcia", ha commentato Nicola Fraoianni di Avs. "A chi dà fastidio il giornalismo d’inchiesta? A chi dà fastidio la redazione di Fanpage?"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Attacco sul cellulare di un altro giornalista di , Ruotolo (Pd): Zero risposte dal governo Meloni; Un altro giornalista di spiato, Fratoianni: Inquietante, Meloni smetta di far finta di nulla; Spiati giornalisti e attivisti: Paragon blocca l'uso del suo spyware in Italia. Interviene il Copasir; Online numeri di cellulare e mail di Waltz e altri consiglieri di Trump, nuova falla nella sicurezza Usa.

