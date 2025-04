Attacchi israeliani a Gaza almeno 16 morti

almeno 16 persone sono state uccise oggi nella Striscia di Gaza a seguito di Attacchi israeliani Attacchi israeliani a Gaza, almeno 16 morti TG2000. 🔗 Tv2000.it - Attacchi israeliani a Gaza, almeno 16 morti Medio Oriente.16 persone sono state uccise oggi nella Striscia dia seguito di16TG2000. 🔗 Tv2000.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gaza, almeno 23 morti in attacchi israeliani - Almeno 23 palestinesi, tra cui sette bambini, sono stati uccisi negli attacchi israeliani e nei bombardamenti che hanno colpito il sud e il centro della Striscia di Gaza da mezzanotte in poi. Lo hanno riferito operatori sanitari palestinesi, ripresi da Al Jazeera. Tre bambini sono rimasti uccisi insieme ai loro genitori n un attacco alla loro tenda vicino alla città meridionale di Khan Younis. L’ospedale Nasser Hospital ha ricevuto molti di morti e feriti da quando Israele ha ripreso i pesanti bombardamenti sulla Striscia di Gaza la scorsa settimana, infrangendo il cessate il fuoco che aveva ... 🔗lapresse.it

Medio Oriente, attacchi aerei israeliani a Gaza: almeno 25 morti - Dalla mattinata di domenica 20 aprile, la Striscia di Gaza è stata colpita da una nuova serie di raid aerei condotti da Israele, che secondo quanto riferito da Mahmud Bassal, portavoce della protezione civile di Gaza, hanno provocato la morte di almeno 25 persone, tra cui anche donne e bambini. In una dichiarazione rilasciata all’Afp, Bassal ha affermato: «Dall’alba di oggi, i raid aerei dell’occupazione hanno ucciso 25 persone e ne hanno ferite decine, tra cui bambini e donne in tutta la Striscia di Gaza». 🔗lettera43.it

Gaza, raid israeliani a sud della Striscia: almeno 14 morti - Israele ha lanciato nuovi raid a sud della Striscia di Gaza, in particolare a Khan Yunis e Rafah. L’emittente araba Al Jazeera afferma che almeno 14 persone sono morte in attacchi israeliani che “hanno colpito stamattina Khan Yunis e Rafah, nel sud della Striscia di Gaza”. L’escalation è seguita al fallimento delle trattative per una […] The post Gaza, raid israeliani a sud della Striscia: almeno 14 morti appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Ne parlano su altre fonti

Guerra Israele MO, incendi vicino Gerusalemme. Netanyahu: “Possono arrivare in città” LIVE; Attacchi israeliani a Gaza, almeno 16 morti; Striscia di Gaza, almeno 60 palestinesi uccisi negli ultimi attacchi israeliani; Autorità di Gaza, almeno 45 morti negli attacchi d'Israele. Idf: Colpito covo di Hamas - Ufficio Netanyahu: 'condoglianze per la morte del Papa'. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

'Almeno 16 morti in un raid su Gaza oggi, 38 ieri' - Almeno 16 persone sono rimaste uccise in attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba di oggi, secondo quanto scrive Al Jazeera, che cita fonti giornalistiche sul posto (ANSA) ... 🔗ansa.it

Gaza, media: almeno 16 morti in raid - Almeno 16 persone sono rimaste uccise in attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riporta Al Jazeera, che cita fonti giornalistiche sul posto. Dodici le vittime solo a Gaza ... 🔗rainews.it

Autorità di Gaza, almeno 45 morti negli attacchi d'Israele. Idf: "Colpito covo di Hamas" - Onu, a Gaza bloccata la rimozione delle macerie popolazione non può cercare corpi vittime sepolte dai detriti La distruzione di macchinari pesanti, tra cui ruspe e bulldozer , secondo l' Idf utilizzat ... 🔗msn.com