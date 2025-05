Attacchi israeliani a Gaza almeno 16 morti

Gaza, almeno 23 morti in attacchi israeliani - Almeno 23 palestinesi, tra cui sette bambini, sono stati uccisi negli attacchi israeliani e nei bombardamenti che hanno colpito il sud e il centro della Striscia di Gaza da mezzanotte in poi. Lo hanno riferito operatori sanitari palestinesi, ripresi da Al Jazeera. Tre bambini sono rimasti uccisi insieme ai loro genitori n un attacco alla loro tenda vicino alla città meridionale di Khan Younis. L’ospedale Nasser Hospital ha ricevuto molti di morti e feriti da quando Israele ha ripreso i pesanti bombardamenti sulla Striscia di Gaza la scorsa settimana, infrangendo il cessate il fuoco che aveva ... 🔗lapresse.it

Medio Oriente, attacchi aerei israeliani a Gaza: almeno 25 morti - Dalla mattinata di domenica 20 aprile, la Striscia di Gaza è stata colpita da una nuova serie di raid aerei condotti da Israele, che secondo quanto riferito da Mahmud Bassal, portavoce della protezione civile di Gaza, hanno provocato la morte di almeno 25 persone, tra cui anche donne e bambini. In una dichiarazione rilasciata all’Afp, Bassal ha affermato: «Dall’alba di oggi, i raid aerei dell’occupazione hanno ucciso 25 persone e ne hanno ferite decine, tra cui bambini e donne in tutta la Striscia di Gaza». 🔗lettera43.it

Attacchi israeliani a Gaza, almeno 16 morti - Medio Oriente. Almeno 16 persone sono state uccise oggi nella Striscia di Gaza a seguito di attacchi israeliani The post Attacchi israeliani a Gaza, almeno 16 morti first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Guerra in Medioriente, attacchi israeliani su Gaza: oltre 30 morti. LIVE; Guerra in Medio Oriente, le news di oggi, 2 maggio 2025 | Israele bombarda zona intorno al palazzo presidenziale di Damasco, in Siria. Nuovi raid su Striscia di Gaza, almeno 30 morti; Trump: “A Gaza meno di 24 ostaggi vivi”. Damasco, Israele bombarda zona del palazzo presidenziale - Missile lanciato dallo Yemen, gli Houthi rivendicano; Attacchi israeliani a Gaza, almeno 16 morti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Guerra in Medioriente, attacchi israeliani su Gaza: oltre 30 morti. LIVE - Destituito il comandante della brigata Golani, coinvolto nell’attacco del 23 marzo contro un convoglio di ambulanze nel Sud di Gaza, in cui sono stati uccisi 15 operatori sanitari. Ma un'indagine ... 🔗tg24.sky.it

Israele, attacchi su Gaza: oltre 30 morti. Netanyahu: “Raid a Damasco, non tocchino la comunità drusa” - L'esercito israeliano continua da giorni a portare avanti i suoi attacchi. L'ultimo è stato sferrato contro il campo profughi di Bureij. Trump: sono meno di 24 gli ostaggi ancora vivi ... 🔗msn.com

Attacchi israeliani su Gaza, oltre 30 morti - Salgono ad almeno trentuno le persone uccise a seguito degli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza. Lo riporta l'emittente televisiva Al Jazeera sul suo sito. L'esercito israeliano continua d ... 🔗ansa.it