Atp Madrid 2025 oggi Musetti e Arnaldi | orari e dove vederli in tv

oggi, martedì 30 aprile, l’Italia del tennis si aggrappa a Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, ultimi due azzurri rimasti in corsa all’Atp Madrid 2025. Arnaldi aprirà la giornata di oggi dedicata agli ottavi del tabellone maschile del Masters 1000 di Madrid mentre Musetti la chiuderà. Ad affrontare i due tennisti italiani saranno rispettivamente Frances Tiafoe e Alex De Minaur.Matteo Arnaldi dopo il trionfo con Djokovic (AP PhotoManu Fernandez)Arnaldi sfida Tiafoe: orario e precedentiMatteo Arnaldi, 24enne sanremese numero 44 del ranking Atp e già capace di eliminare Djokovic, inaugurerà gli ottavi contro l’americano Francis Tiafoe. La sfida, in programma alle 13 sull’Arantxa Sanchez Stadium, è la seconda tra i due tennisti: l’altro precedente risale al primo turno di Wimbledon dello scorso anno in cui s’impose lo statunitense per 6-7 (57), 2-6, 6-1, 6-3, 6-3. 🔗 Lapresse.it - Atp Madrid 2025, oggi Musetti e Arnaldi: orari e dove vederli in tv , martedì 30 aprile, l’Italia del tennis si aggrappa a Matteoe Lorenzo, ultimi due azzurri rimasti in corsa all’Atpaprirà la giornata didedicata agli ottavi del tabellone maschile del Masters 1000 dimentrela chiuderà. Ad affrontare i due tennisti italiani saranno rispettivamente Frances Tiafoe e Alex De Minaur.Matteodopo il trionfo con Djokovic (AP PhotoManu Fernandez)sfida Tiafoe:o e precedentiMatteo, 24enne sanremese numero 44 del ranking Atp e già capace di eliminare Djokovic, inaugurerà gli ottavi contro l’americano Francis Tiafoe. La sfida, in programma alle 13 sull’Arantxa Sanchez Stadium, è la seconda tra i due tennisti: l’altro precedente risale al primo turno di Wimbledon dello scorso anno in cui s’impose lo statunitense per 6-7 (57), 2-6, 6-1, 6-3, 6-3. 🔗 Lapresse.it

