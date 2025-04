ATP Madrid 2025 Musetti e Arnaldi inseguono i quarti di finale

Madrid di recuperare i match non disputati lunedì per il black-out che ha interessato la Spagna. Si torna in campo per disputare gli ottavi di finale della parte bassa e l’Italia ha tutte le carte in regola per continuare a recitare un ruolo di primo piano.Nel primo match sul campo Arantxa Sanchez Matteo Arnaldi vuole continuare un cammino fin qui splendido. Il tennista ligure affronta l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero 16, per dare continuità all’impresa contro Djokovic e alla prova di maturità superata contro Damir Dzumhur. Nell’unico precedente tra i due lo statunitense si è imposto in quattro set nel primo turno di Wimbledon 2024. Nell’ultimo turno il numero 17 del ranking ha piegato in due set il francese Alexandre Muller. 🔗 Oasport.it - ATP Madrid 2025, Musetti e Arnaldi inseguono i quarti di finale L’intensa giornata di ieri ha consentito al torneo ATP didi recuperare i match non disputati lunedì per il black-out che ha interessato la Spagna. Si torna in campo per disputare gli ottavi didella parte bassa e l’Italia ha tutte le carte in regola per continuare a recitare un ruolo di primo piano.Nel primo match sul campo Arantxa Sanchez Matteovuole continuare un cammino fin qui splendido. Il tennista ligure affronta l’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero 16, per dare continuità all’impresa contro Djokovic e alla prova di maturità superata contro Damir Dzumhur. Nell’unico precedente tra i due lo statunitense si è imposto in quattro set nel primo turno di Wimbledon 2024. Nell’ultimo turno il numero 17 del ranking ha piegato in due set il francese Alexandre Muller. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Coppia di dritti a segno Musetti! 30-0 Passante vincente lungoriga di rovescio del mago. 15-0 Prima vincente Musetti! 1-2 A quindici il croato. 40-15 Servono due colpi risolutivi ma alla fine chiude Mektic. 30-15 Grazia Cobolli e sbaglia lo smash Venus. 30-0 Servizio e comodo intervento. 15-0 Prima vincente Mektic. 1-1 Nel sacco la volèe di Venus. 40-15 Comodo intervento di Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: giocatori in campo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Michael Venus (NZL), un big server, aprirà il match in battuta! Giocatori in campo! 19:28 Zverev OUT! Tra pochissimo in campo i due azzurri! 19:22 Intanto Francisco Cerundolo si trova a due game dall’estromettere Alexander Zverev. 19:19 Cliccando QUI potrete rivivere l’impresa di Lorenzo Musetti contro il greco, raccontata da Ciro Salvini. 19:18 Abbiamo ancora tutti negli occhi la meravigliosa vittoria contro Tsitsipas, la seconda nel mese di aprile, che l’azzurro deve tornare in campo. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atp Madrid, il programma di oggi: partite e orari; RECAP Day 7. Zverev delude ancora. Medvedev ai quarti complica la Top 10 di Musetti; ATP Madrid, Berrettini: Ecco perchè mi sono ritirato, meglio non rischiare; Madrid Open 2025, si torna in campo: il programma delle partite sospese e quando giocano gli italiani · Tennis ATP. 🔗Ne parlano su altre fonti

ATP Madrid 2025, Musetti e Arnaldi inseguono i quarti di finale - L’intensa giornata di ieri ha consentito al torneo ATP di Madrid di recuperare i match non disputati lunedì per il black-out che ha interessato la Spagna. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, solito folle Musetti contro Tsitsipas dopo il ribaltone impensabile vince al tie-break e va agli ottavi - Musetti al Mutua Madrid 2025 batte 7-5, 7-6 Tsitispas che ha già superato a Monte-Carlo in una grande impresa: oggi si è guadagnato la qualificazione agli ottavi ... 🔗sport.virgilio.it

Atp Madrid 2025, Musetti batte Tsitsipas. Berrettini si ritira - Negli ottavi di finale dell’Atp Madrid 2025, Lorenzo Musetti supera il greco Stefanos Tsitsipas e accede agli ottavi del Masters 1000 della capitale spagnola. L’azzurro si è imposto con il punteggio d ... 🔗msn.com