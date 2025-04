ATP Madrid 2025 Draper sfiderà Arnaldi nei quarti Avanza Diallo

Madrid, secondo Masters 1000 consecutivo sulla terra e quarto stagionale. Si torna in campo per disputare i match valevoli per gli ottavi della parte bassa del tabellone. Jack Draper liquida Tommy Paul e sfiderà Matteo Arnaldi nei quarti di finale. Gabriel Diallo supera in rimonta Dimitrov e attende il vincente di Musetti–De Minaur.Conquista, in termini di prestigio, il miglior risultato stagionale Matteo Arnaldi. Il giocatore italiano, con una prova di grande maturità, supera 6-3 7-5, in un'ora e trentanove minuti, lo statunitense Frances Tiafoe. Il tennista ligure rompe l'equilibrio iniziale conquistando, a 30, il break nel sesto gioco e archivia il primo parziale quando, alla seconda opportunità, concretizza il punto del 6-3. Nel secondo parziale il numero 44 del ranking salva due palle break nel terzo game, toglie il servizio al rivale nel settimo e può servire per il match sul 5-4.

Arnaldi-Draper, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, giovedì 1° maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il ligure affronterà il n.5 del seeding, Jack Draper, e in palio ci sarà l'accesso al penultimo atto del prestigioso torneo nella capitale spagnola. Un percorso convincente per Arnaldi, nel quale il ligure si è tolto anche la soddisfazione di battere Novak Djokovic.

LIVE Berrettini-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: il romano scenderà in campo o darà forfait? - Il programma di Berrettini-Draper Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match dei sedicesimi di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Madrid tra l'azzurro Matteo Berrettini, numero 30 del seeding, ed il britannico Jack Draper, testa di serie numero 5. Il match sarà il quinto ed ultimo del programma odierno a partire dalle ore 11.00 sullo Stadium 3, e si dovrebbe giocare dopo Andreeva-Starodubtseva, Keys-Vekic (non prima delle ore 13.

LIVE Berrettini-Draper, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: la cancellazione favorisce l'azzurro? Il nuovo orario - AGGIORNAMENTO – La partita tra Berrettini e Draper si giocherà martedì 29 aprile e sarà la terza dalle 11.00 nello "Stadio 3" dopo Khachanov-Paul e Mensik-Bublik. 16.40 Da capire se questo ulteriore giorno di riposo consentirà a Berrettini di smaltire il problema fisico e scendere in campo, o se darà in ogni caso forfait dopo il dolore agli addominali accusato contro Giron.

