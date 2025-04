Atp Madrid 2025 Arnaldi batte Tiafoe | è ai quarti di finale

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 1-0, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro apre il 2° set con un BREAK! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Un doppio fallo anche per il ligure: attenzione! 15-15 Con il rovescio vincente lungoriga Dzumhur. 15-0 Servizio slice a segno di Matteo! 1-0 FUORIIII! Il rovescio in cross difensivo di Dzumhur! BREEEAK! 40-A DOOOOOPPIO FALLO (3°)! Primo del secondo set. Dai Matteo! 40-40 Non ci credo. Non risponde Matteo. Forza, questo game si può vincere. SECONDA! 40-A FAVOLOSA progressione di Arnaldi, che non sbaglia e spinge ribattendo colpo su colpo. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: a fatica conferma il break il ligure - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Purtroppo le telecamere non ci mostrano le immagini, ci sono dei problemi con la copertura. 40-40 PRIMA VINCENTE! 40-A Di tocco risolve Dzumhur. Palla break. 40-40 Mamma mia però, sulla riga il recupero di Dzumhur. Non c’è verso di respirare in questa partita. A-40 SERVIZIO AL CENTRO; DRITTO COMODO! 40-40 In comando con il dritto gioca un grande punto Arnaldi! 30-40 Mette in rete la demi-volèe Arnaldi: miracolo difensivo di Dzumhur. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 6-4, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro supera la prova del nove e avrà una bella occasione agli ottavi! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una posizione live guadagnata nel ranking, ma davvero un ottimo segnale da Arnaldi. Un saluto sportivo a tutti, la giornata a Madrid è appena cominciata! 12:55 Resta la bellissima vittoria dell’azzurro, che mai ha perso la battuta e che affronterà agli ottavi di finale il vincente tra Tiafoe e Muller. Che bella occasione di spingersi in quarti! 12:54 Purtroppo non possiamo fornirvi le statistiche del match poiché, ricordiamo ancora, il sistema ATP è giù così come le chiamate elettroniche su tutti i campi. 🔗oasport.it

