Atp di Madrid 2025 Arnaldi-Draper | orario e dove vedere il quarto di finale

Madrid, 30 aprile 2025 - Matteo Arnaldi vuol provare a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 per la seconda volta in carriera. Dopo esserci riuscito nel 2024 a Montreal (venendo poi eliminato dal russo Andrey Rublev), il tennista nativo di Sanremo ha l'occasione di bissare quel risultato a Madrid. Intanto, il nostro portacolori si è guadagnato un posto fra i primi otto del torneo spagnolo, battendo l'americano Frances Tiafoe con il risultato di 6-3, 7-5. Un successo che ha fatto seguito a quelli ottenuti contro il croato Borna Coric (4-6, 6-4, 7-5), di Nole Djokovic (6-3, 6-4) e del bosniaco Damir Dzumhur (6-3, 6-4). Dall'altra parte della rete, il ligure stavolta troverà Jack Draper. Il britannico, numero 5 del tabellone, è reduce dalle affermazioni ai danni dell'olandese Tallon Griekspoor (6-3, 6-4), di Matteo Berrettini (out per ritiro) e dello statunitense Tommy Paul (6-2, 6-2).

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

