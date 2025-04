Atp di Madrid 2025 Arnaldi contro Draper | orario e dove vedere il quarto di finale

Madrid, 30 aprile 2025 - Matteo Arnaldi vuol provare a raggiungere la semifinale di un Masters 1000 per la seconda volta in carriera. Dopo esserci riuscito nel 2024 a Montreal (venendo poi eliminato dal russo Andrey Rublev), il tennista nativo di Sanremo ha l'occasione di bissare quel risultato a Madrid. Intanto, il nostro portacolori si è guadagnato un posto fra i primi otto del torneo spagnolo, battendo l'americano Frances Tiafoe con il risultato di 6-3, 7-5. Un successo che ha fatto seguito a quelli ottenuti contro il croato Borna Coric (4-6, 6-4, 7-5), di Nole Djokovic (6-3, 6-4) e del bosniaco Damir Dzumhur (6-3, 6-4). Dall'altra parte della rete, il ligure stavolta troverà Jack Draper. Il britannico, numero 5 del tabellone, è reduce dalle affermazioni ai danni dell'olandese Tallon Griekspoor (6-3, 6-4), di Matteo Berrettini (out per ritiro) e dello statunitense Tommy Paul (6-2, 6-2). 🔗 Sport.quotidiano.net - Atp di Madrid 2025, Arnaldi contro Draper: orario e dove vedere il quarto di finale , 30 aprile- Matteovuol provare a raggiungere la semidi un Masters 1000 per la seconda volta in carriera. Dopo esserci riuscito nel 2024 a Montreal (venendo poi eliminato dal russo Andrey Rublev), il tennista nativo di Sanremo ha l'occasione di bissare quel risultato a. Intanto, il nostro portacolori si è guadagnato un posto fra i primi otto del torneo spagnolo, battendo l'americano Frances Tiafoe con il risultato di 6-3, 7-5. Un successo che ha fatto seguito a quelli ottenutiil croato Borna Coric (4-6, 6-4, 7-5), di Nole Djokovic (6-3, 6-4) e del bosniaco Damir Dzumhur (6-3, 6-4). Dall'altra parte della rete, il ligure stavolta troverà Jack. Il britannico, numero 5 del tabellone, è reduce dalle affermazioni ai danni dell'olandese Tallon Griekspoor (6-3, 6-4), di Matteo Berrettini (out per ritiro) e dello statunitense Tommy Paul (6-2, 6-2). 🔗 Sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 1-0, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro apre il 2° set con un BREAK! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Un doppio fallo anche per il ligure: attenzione! 15-15 Con il rovescio vincente lungoriga Dzumhur. 15-0 Servizio slice a segno di Matteo! 1-0 FUORIIII! Il rovescio in cross difensivo di Dzumhur! BREEEAK! 40-A DOOOOOPPIO FALLO (3°)! Primo del secondo set. Dai Matteo! 40-40 Non ci credo. Non risponde Matteo. Forza, questo game si può vincere. SECONDA! 40-A FAVOLOSA progressione di Arnaldi, che non sbaglia e spinge ribattendo colpo su colpo. 🔗oasport.it

LIVE Arnaldi-Dzumhur 6-3, 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: a fatica conferma il break il ligure - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Purtroppo le telecamere non ci mostrano le immagini, ci sono dei problemi con la copertura. 40-40 PRIMA VINCENTE! 40-A Di tocco risolve Dzumhur. Palla break. 40-40 Mamma mia però, sulla riga il recupero di Dzumhur. Non c’è verso di respirare in questa partita. A-40 SERVIZIO AL CENTRO; DRITTO COMODO! 40-40 In comando con il dritto gioca un grande punto Arnaldi! 30-40 Mette in rete la demi-volèe Arnaldi: miracolo difensivo di Dzumhur. 🔗oasport.it

Arnaldi-Draper, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, giovedì 1° maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il ligure affronterà il n.5 del seeding, Jack Draper, e in palio ci sarà l’accesso al penultimo atto del prestigioso torneo nella capitale spagnola. Un percorso convincente per Arnaldi, nel quale il ligure si è tolto anche la soddisfazione di battere Novak Djokovic. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

ATP Madrid 2025, Arnaldi-Draper: time and where to watch the quarter-final; Arnaldi-Draper, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming; Arnaldi-Draper all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming; Atp Madrid 2025 si ferma per blackout, bloccato Arnaldi - LaPresse. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arnaldi-Draper, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, giovedì 1° maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il ligure ... 🔗oasport.it

Atp di Madrid 2025, Arnaldi-Draper: orario e dove vedere il quarto di finale - Il ligure, dopo aver sconfitto Tiafoe, va a caccia della seconda semifinale in carriera a livello di Masters 1000 ... 🔗msn.com

Atp Madrid 2025, Arnaldi batte Tiafoe: è ai quarti di finale - Matteo Arnaldi batte Frances Tiafoe e si qualifica per i quarti di finale dell’Atp di Madrid 2025, torneo Masters 1000 sulla terra rossa che precede gli Internazionali d’Italia a Roma. Oggi, mercoledì ... 🔗msn.com