Atmane lancia la racchetta rischia il disastro

Atmane nel torneo di Guangzhou. Il tennista francese, che spera di risalire la classifica Atp, ha vissuto un momento di forte nervosismo e frustrazione in occasione della partita con Te. In particolare, preso da uno scatto d'ira, ha lanciato lontanissimo la sua racchetta, rischiando di far male a qualcuno.Non la classica racchetta distrutta, quindi, ma un gesto ben più folle. L'episodio è avvenuto in un momento delicato del primo set, quando stava comandando il gioco, ma il francese non è riuscito a prendere la rete velocemente ed è stato superato da un passante dell'avversario molto bello. Da qui lo scatto d'ira del numero 136, che ha lanciato la racchetta violentemente dall'altra parte della rete.

Atmane ha uno scatto d'ira incomprensibile durante il match: la racchetta attraversa tutto il campo: - Terence Atmane ha lanciato la racchetta a Guangzhou rischiando di colpire qualcuno. L'attrezzo ha attraversato tutto il campo finendo sui tabelloni.

