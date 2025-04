Sport.quotidiano.net - ATM Macerata domina in Serie B2: due vittorie consecutive per la squadra femminile

Parte con il vento in poppa la stagione delladell’ATMnel campionato diB2. Le ragazze maceratesi, guidate per l’occasione da Fabiano Tombolini, presidente del circolo e Simone D’Agosto, hanno inanellato due convincentiche le proiettano in vetta alla classifica del girone.All’esordio stagionale, le tenniste dell’ATM hanno espugnato con un netto 4-0 i campi in cemento del circolo di Manfredonia, superficie particolarmente insidiosa ma che non ha creato problemi alle atlete maceratesi. La neo-acquisto Juli Terziyska e Aurora Maria Compagnucci, ormai una garanzia per la, hanno regolato le rispettive avversarie in due comodi set.Autentico capolavoro agonistico quello di Aurora Curzi che, sotto di un set (0-6), ha ribaltato una situazione che sembrava compromessa, aggiudicandosi i successivi due parziali al tie-break (7-6, 7-6) e annullando anche due match point a un’avversaria fino a quel momento imbattuta nelle competizioni a squadre. 🔗 Sport.quotidiano.net