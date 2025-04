Atletico Ascoli | sfida contro Sora per chiudere la stagione in bellezza

Chiusa ogni speranza di poter agguantare il quinto posto in classifica, l'ultimo valido per i playoff, ora occupato da Fossombrone e Ancona a quota 47, l'Atletico Ascoli con i suoi 43 punti in classifica proverà comunque a chiudere nel migliore dei modi il suo campionato. Domenica allo stadio 'Del Duca' arriverà il Sora ancora invischiato nella lotta per non retrocedere e cha attualmente disputerebbe i playout contro la Civitanovese. L'Atletico Ascoli sarà chiamato ad onorare il suo match per la regolarità del torneo. Acquisita in anticipo la salvezza e senza più speranze playoff, i bianconeri proveranno quantomeno a mantenere il settimo posto in classifica e rintuzzare le avanzate dell'Avezzano (appaiato a quota 43, ma messo peggio negli scontri diretti), del Castelfidardo (42 punti) e della Vigor Senigallia (41).

