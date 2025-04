Atletica Osakue in Diamond League Furlani e Diaz osservano a Keqiao ci sono Duplantis e Warholm

Diamond League tornerà in scena sabato 3 maggio: sarà Keqiao (Cina) a ospitare la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante di Atletica. Soltanto un’italiana sarà impegnata in questo appuntamento in terra asiatica: Daisy Osakue sarà tra le partecipanti della gara di lancio del disco dopo il settimo posto ottenuto settimana scorsa a Xiamen con la misura i 60.25 metri. Sarà la nona gara stagionale per la piemontese, che in questa annata agonistica si è spinta fino a 63.10 metri a Ramona.Riflettori puntati sullo svedese Armand Duplantis, che proverà ad andare oltre i sei metri nel salto con l’asta per la prima volta in stagione. Il primatista mondiale incrocerà il greco Emmanouil Karalis, mentre nel salto triplo si esibirà il portoghese Pedro Pablo Pichardo: l’argento olimpico di Parigi, pronto al duello con il Burkinabé Hugues Fabrice Zango, sarà osservato da vicino dal nostro Andy Diaz, Campione del Mondo e d’Europa al coperto. 🔗 Oasport.it - Atletica, Osakue in Diamond League. Furlani e Diaz osservano a Keqiao, ci sono Duplantis e Warholm Latornerà in scena sabato 3 maggio: sarà(Cina) a ospitare la seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante di. Soltanto un’italiana sarà impegnata in questo appuntamento in terra asiatica: Daisysarà tra le partecipanti della gara di lancio del disco dopo il settimo posto ottenuto settimana scorsa a Xiamen con la misura i 60.25 metri. Sarà la nona gara stagionale per la piemontese, che in questa annata agonistica si è spinta fino a 63.10 metri a Ramona.Riflettori puntati sullo svedese Armand, che proverà ad andare oltre i sei metri nel salto con l’asta per la prima volta in stagione. Il primatista mondiale incrocerà il greco Emmanouil Karalis, mentre nel salto triplo si esibirà il portoghese Pedro Pablo Pichardo: l’argento olimpico di Parigi, pronto al duello con il Burkinabé Hugues Fabrice Zango, sarà osservato da vicino dal nostro Andy, Campione del Mondo e d’Europa al coperto. 🔗 Oasport.it

