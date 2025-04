Atletica i dubbi della 4×100 senza Jacobs e il rebus per le World Relays Quale sarà la formazione?

Campioni Olimpici a Tokyo 2020, vice campioni del mondo a Budapest 2023, Campioni d'Europa a Roma 2024, quarti ai Giochi di Parigi 2024. Sono i risultati di punta ottenuti dalla 4×100 maschile negli ultimi quattro anni, un ruolino degno di una potenza internazionale della velocità e che alle nostre latitudini erano impensabile fino alla vigilia dell'apoteosi a cinque cerchi nella capitale giapponese. Dietro a queste magie c'è sempre stato lo zampino di Marcell Jacobs, che da ribattezzato Messia dell'Atletica tricolore dopo la magia sui 100 metri in terra nipponica ha sempre trascinato il quartetto al massimo delle proprie possibilità.Il velocista lombardo non potrà però essere della partita in occasione delle World Relays, che andranno in scena a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio.

