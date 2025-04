Atletica Alessandro Sibilio apre la stagione con un convincente 400 al Maradona

Alessandro Sibilio ha fatto il proprio esordio stagionale, correndo i 400 metri allo Stadio Diego Armando Maradona nella sua Napoli. Il vice campione d'Europa del giro su pista con barriere ha deciso di cimentarsi sulla distanza senza ostacoli in occasione della decima edizione dell'Enterprise Meeting che ha animato il capoluogo partenopeo, con il chiaro obiettivo di testare la propria condizione fisica in vista dei prossimi impegni agonistici.Il primatista italiano dei 400 ostacoli (47.50 lo scorso anno in occasione della medaglia d'argento conquistata a Roma alle spalle del norvegese Karsten Warholm, quando riuscì a migliorare lo storico primato nazionale di Fabrizio Mori dopo 23 anni) si è espresso in 45.82, vincendo la sua serie davanti a Mohamed Soudassi (47.46) e ad Amedeo Perazzo (47.

Alessandro Sibilio si appresta a fare il proprio ritorno in gara: l'appuntamento è per mercoledì 30 aprile (alle ore 20.00) allo Stadio Diego Armando Maradona della sua Napoli, dove si cimenterà sui 400 metri. Il vice campione d'Europa dei 400 ostacoli, nonché primatista italiano del giro di pista con barriere, ha scelto la decima edizione dell'Enterprise Meeting per testare la propria condizione in vista dei prossimi appuntamenti.

Ecco l'atteso rientro in pista di Alessandro Sibilio. Il velocista azzurro tornerà in pista per la prima volta dopo le Olimpiadi di Parigi dello scorso agosto. Il tesserato Fiamme Gialle aprirà il suo 2025 nella sua Napoli, nell'azzurro dello stadio Diego Armando Maradona. L'argento europeo e primatista italiano dei 400 ostacoli debutterà mercoledì nei 400 piani, alle ore 20, nell'ambito della decima edizione dell'Enterprise Meeting, per cominciare a testare la condizione in vista degli impegni che lo attendono negli ostacoli.

