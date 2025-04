Athletic Club-Manchester United il pronostico di Europa League | GOAL ma non solo

Si avvicinano le finali delle competizioni europee, e se la Champions vede scendere in campo Barcellona e Inter questa sera, spazio alle due semifinale di Europa League nella giornata di giovedì 1 maggio. Decisamente favorito il Tottenham contro il Bodo Glimt, più equilibrata invece la sfida tra Athletic Club e Manchester United, in programma alle 21:00 al San Mames.Davvero ottima in generale la stagione dei baschi, partendo da un campionato che li vede saldamente al 4° posto, a +6 dal Betis 6°, e dunque molto vicino alla qualificazione ad una Champions a cui ha partecipato una sola volta nel nuovo millennio (stagione 201415). Prima però c'è una finale di Europa League da conquistare e da giocare proprio nel suo San Mames, e dopo aver eliminato Roma e Rangers la fiducia dell'ambiente Athletic è massima.

