Atalanta-New Balance | parte la nuova era della Dea

Ecodibergamo.it - Atalanta-New Balance: parte la nuova era della Dea L’ACCORDO. Il club nerazzurro ha annunciato un accordo di sponsorizzazione pluriennale con il colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo 🔗 Ecodibergamo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuova bufera sul principe Harry: accuse di "molestie e bullismo" da parte della presidente dell'Ente in memoria di Lady D - Una nuova bufera travolge il principe Harry. Questa volta i Windsor non c'entrano. La polemica è legata alle attività dell'associazione benefica da lui fondata in omaggio all'impegno sociale della madre Diana: la presidente della charity Sentebale, Sophie Chandauka, lo ha accusato di "molestie e bullismo su larga scala". La presidente... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Promulgata nuova legge regionale sull'intelligenza artificiale: "Entrerà a far parte della nostra quotidianità" - Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha promulgato una nuova legge in materia di innovazione aperta e intelligenza artificiale. Il testo della legge promulgata è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione. "L’Intelligenza Artificiale si annuncia come un evento... 🔗foggiatoday.it

Ecco il listino completo della nuova Tesla Model Y: si parte da 44.990 euro - Dopo la Launch Edition, Tesla ha rivelato il listino completo della bestseller elettrica. Tre le differenti versioni, con due motorizzazioni e due diversi tipi di batteria... Leggi tutto 🔗dday.it

Approfondimenti da altre fonti

Atalanta-New Balance: parte la nuova era della Dea; Sponsor – Accordo pluriennale Atalanta-New Balance; Atalanta-New Balance, una collaborazione globale nel segno di qualità e sostenibilità; New Balance-Atalanta, nuovo accordo. Percassi: “Valorizzerano Bergamo. E sulle nuove maglie…”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atalanta-New Balance: parte la nuova era della Dea - L’ACCORDO. Il club nerazzurro ha annunciato un accordo di sponsorizzazione pluriennale con il colosso statunitense dell’abbigliamento sportivo Atalanta BC e New Balance uniscono le forze: il club nera ... 🔗ecodibergamo.it

Atalanta abbraccia New Balance: “Progetto a lungo termine con un brand mondiale” - La presentazione del nuovo sponsor tecnico: le nuove maglie saranno presentate a luglio. Luca Percassi: “Pagliuca ci ha messo in contatto, eravo incredulo quando me lo ha riferito”. Boenke: “Colpito d ... 🔗bergamonews.it

New Balance è il nuovo sponsor dell’Atalanta, ecco la presentazione ufficiale - Dalla prossima stagione, l'Atalanta vestirà New Balance per tutto il materiale sportivo e le maglie di gioco: c'è già un'anticipazione sulle ... 🔗calcioatalanta.it