Atalanta multa di 6mila euro per il lancio di fumogeni contro il Lecce

Atalanta-Lecce, la Curva Nord ha iniziato a intonare cori, anche in segno di protesta: lo stesso momento, con parole di attacco alla lega esposte anche su uno striscione, è stato accompagnato da un lancio di fumogeni.Proprio per questa ragione il giudice sportivo ha multato la società nerazzurra di 6mila euro, come si legge nel comunicato diffuso martedì 29 aprile, “per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e mezzo”.Le torce sono state lanciate nell’area di rigore che in quel momento era di competenza di Marco Carnesecchi. 🔗 Bergamonews.it - Atalanta, multa di 6mila euro per il lancio di fumogeni contro il Lecce Un quarto d’ora di silenzio durante la partita, che diventa un’ora e oltre se si allarga il discorso al pre-gara. Poi, al 15? di, la Curva Nord ha iniziato a intonare cori, anche in segno di protesta: lo stesso momento, con parole di attacco alla lega esposte anche su uno striscione, è stato accompagnato da undi.Proprio per questa ragione il giudice sportivo hato la società nerazzurra di, come si legge nel comunicato diffuso martedì 29 aprile, “per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato seisul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro a sospendere la gara per circa un minuto e mezzo”.Le torce sono state lanciate nell’area di rigore che in quel momento era di competenza di Marco Carnesecchi. 🔗 Bergamonews.it

