Atalanta volta pagina e stringe una nuova partnership internazionale: dalla stagione 202526 sarà New Balance ad accompagnare i nerazzurri come nuovo sponsor tecnico. Un accordo pluriennale la cui durata non è stata rivelata, ma che Luca Percassi afferma essere “la più lunga mai avuta dall’Atalanta in questi anni”.“Per noi oggi è un giorno significativo” afferma l’amministratore delegato, “iniziamo una nuova partnership con un brand mondiale: pensare che vestirà la nostra società ci rende molto orgogliosi. Quando Stephen Pagliuca mi ha paventato questa possibilità, all’inizio ero incredulo”. Per scoprire le maglie ci vorrà ancora pazienza, visto che verranno svelate in estate: sono già pronte, ma per questioni contrattuali non potranno essere presentate finché l’accordo non entrerà ufficialmente in vigore, dal primo luglio. 🔗 Bergamonews.it - Atalanta abbraccia New Balance: “Progetto a lungo termine con un brand mondiale” Bergamo. Dopo otto anni insieme a Joma, l’volta pagina e stringe una nuova partnership internazionale: dalla stagione 202526 sarà Newad accompagnare i nerazzurri come nuovo sponsor tecnico. Un accordo pluriennale la cui durata non è stata rivelata, ma che Luca Percassi afferma essere “la più lunga mai avuta dall’in questi anni”.“Per noi oggi è un giorno significativo” afferma l’amministratore delegato, “iniziamo una nuova partnership con un: pensare che vestirà la nostra società ci rende molto orgogliosi. Quando Stephen Pagliuca mi ha paventato questa possibilità, all’inizio ero incredulo”. Per scoprire le maglie ci vorrà ancora pazienza, visto che verranno svelate in estate: sono già pronte, ma per questioni contrattuali non potranno essere presentate finché l’accordo non entrerà ufficialmente in vigore, dal primo luglio. 🔗 Bergamonews.it

