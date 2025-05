Atalanta a Monza con la formazione tipo | verso la conferma del 3-4-2-1

Ecodibergamo.it - Atalanta, a Monza con la formazione tipo: verso la conferma del 3-4-2-1 CALCIO. Domenica 4 maggio all’U-Power Stadium (alle 15) i nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per puntellare il terzo posto. Gasp dovrebbe riproporre l’11 schierato contro il Lecce. Palestra e Posch tentano il recupero. 🔗 Ecodibergamo.it

Atalanta-Inter, la probabile formazione: Inzaghi si porta un dubbio alla vigilia! - Simone Inzaghi mette a punto la probabile formazione di Atalanta-Inter: un dubbio che riguarda la difesa rimane fino alla vigilia della gara. SFIDA D’ALTA CLASSIFICA – Grande attesa e tante aspettative intorno ad Atalanta-Inter, gara della ventinovesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45. Non soltanto gli occhi del Napoli, ma anche quelli del resto del campionato, saranno puntati sul rettangolo verde di gioco del Gewiss Stadium, che ospiterà lo scontro diretto tra la prima e la terza in classifica. 🔗inter-news.it

Monza-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla - Monza-Atalanta è un match valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A ed è in calendario domenica 4 maggio ... 🔗calcioatalanta.it

Monza-Atalanta | De Ketelaere, Pasalic, Cuadrado, Samardzic, Maldini e Brescianini: chi gioca? - Formazioni Monza Atalanta - Archiviato il pareggio contro il Lecce, l'Atalanta si prepara alla sfida della 35^ giornata ... 🔗fantamaster.it