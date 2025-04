Asterix & Obelix | Il duello dei capi come Netflix ha costruito la serie L' intervista agli autori

come attualizzare e proporre oggi personaggi iconici come Asterix e Obelix? Ce lo spiegano Alain Chabat e Fabrice Joubert, gli autori dello show arrivato in streaming. Asterix & Obelix sono tornati e lo hanno fatto in forma animata e seriale grazie a Netflix, che ha affidato allo studio francese TAT Productions di portare su schermo Il duello dei capi, il settimo albo dedicato ai celebri galli firmato da René Goscinny e Albert Uderzo, una storia datata 1966 su carta, che si dimostra ancora attuale nella serie disponibile in streaming. La storia è semplice: il villaggio di Asterix e Obelix è l'unico baluardo di resistenza contro i Romani, grazie al supporto della pozione magica segreta realizzata dal druido Panoramix. Ma i problemi subentrano quando il responsabile della . 🔗 Movieplayer.it - Asterix & Obelix: Il duello dei capi, come Netflix ha costruito la serie. L'intervista agli autori attualizzare e proporre oggi personaggi iconici? Ce lo spiegano Alain Chabat e Fabrice Joubert, glidello show arrivato in streaming.sono tornati e lo hanno fatto in forma animata e seriale grazie a, che ha affidato allo studio francese TAT Productions di portare su schermo Ildei, il settimo albo dedicato ai celebri galli firmato da René Goscinny e Albert Uderzo, una storia datata 1966 su carta, che si dimostra ancora attuale nelladisponibile in streaming. La storia è semplice: il villaggio diè l'unico baluardo di resistenza contro i Romani, grazie al supporto della pozione magica segreta realizzata dal druido Panoramix. Ma i problemi subentrano quando il responsabile della . 🔗 Movieplayer.it

