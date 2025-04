Assurdo nel parcheggio del Policlinico | rubato pass per disabile a una paziente oncologica

Foggiatoday.it - Assurdo nel parcheggio del Policlinico: rubato pass per disabile a una paziente oncologica "Non si è trattato solo di un furto, ma anche di una vile mancanza di rispetto verso chi, come me, vive con una condizione di fragilità fisica e psicologica. Il gesto di rubare il cartellino non è solo un crimine, ma un’offesa alla dignità di una persona già provata dalle difficoltà della vita". 🔗 Foggiatoday.it

