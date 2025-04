Associazioni no profit e ricerca A chi destinare il 5x1000

5x1000? Possono farlo gli enti non profit operativi negli ambiti previsti e, nello specifico, gli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, incluse le cooperative sociali. Il contributo può anche andare ad Enti di Istruzione e ricerca, oppure a Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e ad enti e istituzioni che svolgono attività di ricerca sanitaria con orientamento traslazionale. è possibile erogare il contributo anche ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o ad enti che realizzano attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici o ad enti gestori di aree protette. Ma il 5x1000 può rappresentare una risorsa importante da donare anche ad enti pubblici, come i Comuni o ad altri istituti sanitari pubblici con finalità di ricerca ad orientamento traslazionale o ad Istituti controllati dal MIBACT e dotati di autonomia speciale.

