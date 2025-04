Assitente svolge interventi da dentista sequestrato uno studio a Modena

Modena: un odontoiatra e una assistente alla poltrona, entrambi indagati per esercizio abusivo della professione medica. E' accaduto a seguito di una una recente ispezione igienico-sanitaria presso uno studio odontoiatrico di Modena.I. 🔗 Modenatoday.it - Assitente svolge interventi da dentista, sequestrato uno studio a Modena Due persone denunciate alla Procura della Repubblica di: un odontoiatra e una assistente alla poltrona, entrambi indagati per esercizio abusivo della professione medica. E' accaduto a seguito di una una recente ispezione igienico-sanitaria presso unoodontoiatrico di.I. 🔗 Modenatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Approfondimenti da altre fonti

Assitente svolge interventi da dentista, sequestrato uno studio a Modena; Fatture inesistenti per orchestrare una truffa sui Fondi europei, nei guai una società modenese; assistente di Studio Odontoiatrico (ASO); Inaugurato il nuovo ambulatorio solidale della Alef o.d.v, in via Casaregis. Aiuterà chi non può permettersi cure odontoiatriche. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Morì durante un intervento. Odontoiatra, assistente e anestesista a giudizio - Accusati di omicidio colposo e ritenuti responsabili della morte di Luigi Floretta, 45enne di Bolzano, dipendente Rai, morto a fine giugno del 2023 dopo un intervento odontoiatrico eseguito in uno stu ... 🔗rainews.it

Luigi Floretta va dal dentista e muore: a processo odontoiatra, assistente e anestesista - BRESCIA - Il gip del tribunale di Brescia ha rinviato a giudizio un odontoiatra, un assistente e un anestesista, accusati di omicidio colposo. Sono ritenuti responsabili della morte di ... 🔗msn.com

Morto dopo un intervento dal dentista a Brescia: a processo odontoiatra, anestesista e un assistente - Luigi Floretta è morto il 30 giugno 2023 dopo essersi sottoposto a un intervento ai denti in uno studio privato di Brescia ... 🔗fanpage.it