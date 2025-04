Assistenza agli anziani Rsa cerca personale

anziani a Lentate sul Seveso cerca Asa e Oss per Assistenza quotidiana ai pazienti, compresa l'igiene personale e i pasti, monitoraggio delle condizioni di salute, creazione di un ambiente confortevole e sicuro. Si richiede possesso di qualifica Oss o Asa (operatore socio sanitario o ausiliario socioassistenziale), gradita precedente esperienza, domicilio in zone limitrofe. Si offre inserimento subordinato con prospettive di stabilizzazione con impegno orario full time o part time su turni diurni e notturni. Si valutano anche inserimenti in partita iva. Inviare curriculum vitae a [email protected] , citando il riferimento dell'annuncio di lavoro 2APR2512.

