Assistente bagnanti per lido a lago

Assistente bagnanti acque libere, 1 posto. Requisiti: possesso del brevetto per Assistente bagnanti in acque libere in corso di validità; Mansioni: gestione delle aree comuni di lido con accesso diretto a lago e del rapporto con la clientela; Contratto: da definire in sede di colloquio; Sede di lavoro: Moltrasio; Inviare Cv a Ilgiorno.it - Assistente bagnanti per lido a lago acque libere, 1 posto. Requisiti: possesso del brevetto perin acque libere in corso di validità; Mansioni: gestione delle aree comuni dicon accesso diretto ae del rapporto con la clientela; Contratto: da definire in sede di colloquio; Sede di lavoro: Moltrasio; Inviare Cv a [email protected] codice 21402. 🔗 Ilgiorno.it

