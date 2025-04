Assassin’s Creed Shadows Ubisoft svela la roadmap dell’Anno 1 con nuove storie New Game Plus e tanto altro

Ubisoft ha annunciato ufficialmente i contenuti del supporto post-lancio per il primo anno di Assassin’s Creed Shadows, confermando che l’avventura appena iniziata si arricchirà progressivamente con novità pensate per coinvolgere la community. I primi aggiornamenti cominceranno già a maggio, dimostrando un impegno concreto per tenere vivo l’universo narrativo ambientato nel Giappone feudale.Ubisoft ha quindi svelato che nei primi giorni di maggio arriverà una nuova missione gratuita, “The Works of Luis Frois”, dedicata al missionario portoghese già visto nell’introduzione di Yasuke. Oltre a questa quest, saranno introdotti anche nuovi contenuti nel Codex e miglioramenti alla qualità della vita, pensati per affinare ulteriormente l’esperienza di gioco. A fine mese, invece, è prevista la prima collaborazione speciale, i cui dettagli restano ancora riservati. 🔗 Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft svela la roadmap dell’Anno 1 con nuove storie, New Game Plus e tanto altro ha annunciato ufficialmente i contenuti del supporto post-lancio per il primo anno di, confermando che l’avventura appena iniziata si arricchirà progressivamente con novità pensate per coinvolgere la community. I primi aggiornamenti cominceranno già a maggio, dimostrando un impegno concreto per tenere vivo l’universo narrativo ambientato nel Giappone feudale.ha quindito che nei primi giorni di maggio arriverà una nuova missione gratuita, “The Works of Luis Frois”, dedicata al missionario portoghese già visto nell’introduzione di Yasuke. Oltre a questa quest, saranno introdotti anche nuovi contenuti nel Codex e miglioramenti alla qualità della vita, pensati per affinare ulteriormente l’esperienza di gioco. A fine mese, invece, è prevista la prima collaborazione speciale, i cui dettagli restano ancora riservati. 🔗 Game-experience.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Quanto dura Assassin’s Creed Shadows? Ecco le ore per completare le missioni principali e quelle secondarie - Ubisoft ha svelato nuovi dettagli su Assassin’s Creed Shadows, il prossimo capitolo della celebre saga che sarà disponibile dal 20 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC. Una delle informazioni più attese riguarda la durata dell’avventura, confermata dal creative director Jonathan Dumont in un’intervista. Per completare la sola storia principale saranno necessarie tra le 30 e le 40 ore, mentre chi vorrà esplorare tutte le missioni secondarie e i contenuti opzionali potrà superare le 80 ore di gioco. 🔗game-experience.it

Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft svela data ed orario per il preload e per lo sblocco del gioco completo - L’attesa per Assassin’s Creed Shadows sta per finire! Ubisoft ha rivelato le date e gli orari esatti in cui sarà possibile scaricare ed avviare il gioco su tutte le piattaforme. Con l’uscita prevista per il 20 marzo, i giocatori potranno iniziare l’avventura ambientata nel Giappone feudale appena scocca la mezzanotte su PS5 e Xbox Series X|S, orario ovviamente riguardante il paese di residenza. Su PC, invece, l’orario varierà a seconda della piattaforma: chi ha acquistato il gioco su Ubisoft Connect potrà accedere dalle 23:00 del 19 marzo, mentre su Steam l’attesa si prolungherà fino alle ... 🔗game-experience.it

Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft pubblica un video gameplay di 20 minuti e rivela le modalità su PS5 Pro - Mancano poche settimane al lancio di Assassin’s Creed Shadows, ed Ubisoft ha pubblicato un video gameplay di 20 minuti che mostra in dettaglio le dinamiche di gioco. Il filmato si concentra su due differenti approcci all’infiltrazione del castello di Nijo: uno furtivo, guidato da Naoe, e uno più diretto e combattivo con Yasuke. Oltre al gameplay, Ubisoft ha svelato anche le modalità grafiche disponibili su PS5 e PS5 Pro, confermando il supporto per risoluzioni fino a 2160p e 60 FPS. 🔗game-experience.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Assassin's Creed Shadows potrebbe ricevere una modalità multiplayer; Assassin’s Creed Shadows avrà il multiplayer? C'è un indizio; Assassin's Creed Shadows non si ferma: ecco tutte le novità post-lancio di Ubisoft; Assassin's Creed Shadows riceverà il multiplayer? Trovati riferimenti a modalità co-op e PvP. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Assassin's Creed Shadows presenta la roadmap dell'Anno 1 con New Game Plus, nuove storie e DLC - Ubisoft ha svelato la roadmap dei contenuti post-lancio in programma per l'Anno 1 di Assassin's Creed Shadows, con diverse novità già in arrivo durante il corso del mese di maggio. Stando ai dettagli ... 🔗msn.com

Assassin's Creed Shadows potrebbe ricevere una modalità multiplayer - Stando ad alcuni riferimenti trovati nel codice di Assassin's Creed Shadows, il gioco potrebbe ricevere una modalità multiplayer: ecco che cosa è emerso. 🔗msn.com

Assassin's Creed Shadows riceverà il multiplayer? Trovati riferimenti a modalità co-op e PvP - Nonostante un turbolento periodo pre-lancio, in cui sono fioccate critiche e polemiche di ogni sorta, Assassin's Creed Shadows ha registrato un buon debutto su PS5, Xbox Series X/S e PC, attirando olt ... 🔗it.ign.com