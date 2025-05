Assalto di turisti a Varenna ecco i dati | 25 volte il numero dei residenti

Varenna. E anche tutti i disagi del sempre più conclamato overtourism nella perla lecchese del Lago di Como. Il conteggio dei visitatori. 🔗 Leccotoday.it - Assalto di turisti a Varenna, ecco i dati: 25 volte il numero dei residenti Oltre 57mila visitatori a Pasqua e 39mila nel ponte del 25 Aprile! Numeri clamorosi che dimostrano, senza tema di smentita, l'attrattività di una località come. E anche tutti i disagi del sempre più conclamato overtourism nella perla lecchese del Lago di Como. Il conteggio dei visitatori. 🔗 Leccotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Assalto di turisti a Varenna, ecco i dati: 25 volte il numero dei residenti - Oltre 57mila visitatori a Pasqua e 39mila nel ponte del 25 Aprile! Numeri clamorosi che dimostrano, senza tema di smentita, l'attrattività di una località come Varenna. E anche tutti i disagi del sempre più conclamato overtourism nella perla lecchese del Lago di Como. Il conteggio dei visitatori... 🔗leccotoday.it

Varenna invasa dai turisti: assalto al treno per guadagnarsi un posto in carrozza - Varenna (Lecco), 6 aprile 2025 – Centinaia di turisti accalcati sulle banchine della stazione che invadono i binari e corrono verso il treno in arrivo, sperando di riuscire a guadagnare un posto in prima fila davanti alle porte per poter salire sui vagoni e tornare a casa senza dover aspettare la corsa successiva. Sono scene girate a Varenna, la Perla del lago di Como, non a Bombay o in qualche città dell'India, dove i passeggeri viaggiano aggrappati all'esterno delle carrozze e ammassati fin sui tetti dei convogli ferroviari. 🔗ilgiorno.it

Varenna soffocata dai turisti. Al traghetto code di cento metri. Alla stazione è assalto al treno - Un serpentone lungo più di cento metri. Sono decine e decine di turisti in fila, stranieri soprattutto. Sono americani, britannici, australiani. Ma anche tedeschi, francesi, canadesi. Aspettano ordinatamente, senza spingersi, né cercare di superarsi, di avanzare per potersi imbarcare su uno dei traghetti per attraversare il lago alla volta di Bellagio, Menaggio, Cadenabbia... Molti ci riescono, tanti no, devono restare ancora in fila, forse per ore e sperare di trovare posto sul battello successivo. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Assalto di turisti a Varenna, ecco i dati: 25 volte il numero dei residenti; Varenna assediata dal turismo di massa: nuove soluzioni per l'estate senza treni; Overtourism, coperto un binario: diventa zona d'attesa dei treni; Varenna, l’assalto dai turisti: gente sui binari in stazione, sosta selvaggia e traffico bloccato sulla Provinciale 72. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Assalto di turisti a Varenna, ecco i dati: 25 volte il numero di residenti - Grazie a Confcommercio Lecco c'è ora uno strumento per misurare i visitatori nella perla del lago: 39mila solo nel ponte del 25 aprile. Una media giornaliera impressionante. Con picchi di stranieri al ... 🔗leccotoday.it

Centomila visitatori in sette giorni. Varenna è fra le mete più amate. Il conteggio arriva dai cellulari - Confcommercio Lecco certifica l’appeal della Piccola perla del Lario. L’aiuto arriva da una compagnia telefonica. Ora i dati degli altri paesi. 🔗msn.com

Pasqua e 25 aprile, a Varenna boom di visitatori. I numeri ‘tracciati’ da Confcommercio Lecco - Oltre 57mila visitatori a Pasqua e 39mila nel ponte del 25 Aprile. Numeri clamorosi che dimostrano, senza tema di smentita, l'attrattività di una località come Varenna. 🔗msn.com