Ilgiorno.it - Assalto al Comune di Lecco: la polizia difende il municipio dall’irruzione di anarchici e black bloc

fallito a Palazzo Bovara. L’altra sera una ventina die antagonisti hanno tentato di invadere ildie di raggiungere la sala del Consiglio comunale dove era in corso una seduta. I poliziotti sono riusciti acarli e respingerli. È successo poco dopo il presidio antifascista organizzato dagli attivisti dell’Anpi provinciale, a cui hanno partecipato molti esponenti politici, amministrativi, sindacali e dell’associazionismo, contro un’adunata di sedicenti “camerati” per commemorare 16 ufficiali e sottufficiali repubblichini condannati a morte il 28 aprile 1945 in città dopo aver ucciso a tradimento alcuni partigiani., antagonisti assaltano il: scontri con laIl manipoloprima ha provato a raggiungere nostalgici e neofascisti, in cerca evidentemente dello scontro, ma è stato fermato da carabinieri e agenti in assetto antisommossa. 🔗 Ilgiorno.it