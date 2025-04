Aspettativa per anno sabbatico | cos’è e chi può richiederla

Aspettativa per anno sabbatico è una forma di congedo non retribuito riconosciuta ai docenti e dirigenti scolastici di ruolo che abbiano superato il periodo di prova. Introdotta dalla Legge 4481998, consente un'assenza fino a un massimo di un anno scolastico ogni dieci anni. È pensata come un periodo di riflessione e formazione personale, senza obbligo.

