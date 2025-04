Aspettate il nuovo Titanfall? Ci sono cattive notizie e 400 licenziamenti

nuovo taglio di personale tra i 300 e i 400 lavoratori, un colpo durissimo che ha colpito in particolare Respawn Entertainment, celebre per titoli come Apex Legends e Star Wars Jedi Survivor. Bloomberg riporta che oltre 100 membri di Respawn sarebbero stati direttamente coinvolti, tuttavia, la compagnia ha evitato di usare apertamente termini come “licenziamento” o “cancellazione“, preferendo parlare di “riallocazione di risorse” e “modifiche mirate ai team“.Attraverso un comunicato su X, Respawn ha confermato di aver abbandonato due progetti ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Uno di questi, noto internamente come R7, era un extraction shooter ambientato nell’universo di Titanfall, progetto che molti fan attendevano come una sorta di Titanfall 3. 🔗 Screenworld.it - Aspettate il nuovo Titanfall? Ci sono cattive notizie (e 400 licenziamenti) Electronic Arts ha deciso di procedere con untaglio di personale tra i 300 e i 400 lavoratori, un colpo durissimo che ha colpito in particolare Respawn Entertainment, celebre per titoli come Apex Legends e Star Wars Jedi Survivor. Bloomberg riporta che oltre 100 membri di Respawn sarebbero stati direttamente coinvolti, tuttavia, la compagnia ha evitato di usare apertamente termini come “licenziamento” o “cancellazione“, preferendo parlare di “riallocazione di risorse” e “modifiche mirate ai team“.Attraverso un comunicato su X, Respawn ha confermato di aver abbandonato due progetti ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Uno di questi, noto internamente come R7, era un extraction shooter ambientato nell’universo di, progetto che molti fan attendevano come una sorta di3. 🔗 Screenworld.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Noemi, il nuovo singolo è Non sono io, le prime date estive - Non sono io è il nuovo singolo di Noemi e che anticipa un lungo tour, le date Non sono io è il nuovo singolo di Noemi, una canzone che arriva dritta all’anima e arricchita da un ritmo coinvolgente. Con questo brano, in uscita il 2 maggio, Noemi continua le sue collaborazioni illustri, dopo nomi come Vasco, Curreri, Giuliano Sangiorgi, Mahmood, Blanco, Tricarico e molti altri, Non sono io è stata scritta da altrettanti autori d’eccezione quali Riccardo Zanotti, Zef e Alessandro La Cava. 🔗.com

Perché sono state anticipate le gare di La Thuile: il nuovo programma - Cambio di programma a La Thuile in vista della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Le gare valdostane del circuito maggiore sono state anticipate di un giorno e si disputeranno quindi da giovedì 13 a sabato 15 marzo, con in precedenza le prove cronometrate di discesa previste martedì 11 e mercoledì 12 marzo. A La Thuile si terrà una discesa libera (il 13 marzo) e a seguire due superG, di cui uno che rappresenta il recupero della gara cancellata lo scorso dicembre a St. 🔗oasport.it

“Sono io Maddie McCann”: il nuovo test del dna sulla 23enne polacca Julia Wandelt - Julia Wandelt, la 23enne polacca che aveva dichiarato di essere Madeleine McCann, ha pubblicato nuove “prove”. Dopo essersi scusata e aver ritrattato le sue affermazioni, ora sostiene di nuovo di essere la bambina scomparsa nel 2007 in Portogallo. Sul suo profilo social “@AmIJuliaWandelt”, ha mostrato i risultati di un test del DNA. Secondo lei, il test dimostrerebbe la sua parentela con Gerry McCann, padre della piccola Maddie. 🔗thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Titanfall 3: uscita prevista per il 2026? Un nuovo rumor riaccende la speranza; Titanfall: c'è un nuovo gioco in sviluppo da Respawn ma non è Titanfall 3, per un rumor; Titanfall 3 si farà davvero? Respawn riaccende le speranze; Titanfall 2 - La recensione completa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

EA cancella un nuovo Titanfall e licenzia centinaia di dipendenti - EA cancella un nuovo Titanfall e licenzia centinaia di dipendenti. La divisione Respawn ora si concentra su Apex Legends e Star Wars. 🔗techprincess.it

Respawn si concentra su altri progetti - Non ci sono piani per un nuovo gioco di Titanfall a breve - Secondo quanto riferito, Respawn Entertainment, noto per i suoi giochi Titanfall, non ha in programma di sviluppare un nuovo capitolo ... sacco di altri giochi. Ci sono state precedenti ... 🔗msn.com