Aspettando il Conclave | i ristoranti e i bar romani frequentati dai cardinali

cardinali prima del ConclaveLa morte di Francesco, il funerale e il saluto della folla al Papa defunto hanno portato in città migliaia di persone, che hanno fatto la spola tra il Vaticano e Santa Maria Maggiore. Ora, in attesa del Conclave (che avrà inizio il 7 maggio) l’attenzione è tutta per il 133 cardinali che dovranno eleggere il nuovo Pontefice. I quali, prima dell’inizio delle votazioni, quando non potranno più uscire da Santa Marta, stanno beneficiando degli ultimi giorni di libertà. Liberi di girovagare per le strade di Borgo Pio e andare a pranzo e cena fuori. 🔗 Lettera43.it - Aspettando il Conclave: i ristoranti e i bar romani frequentati dai cardinali In una Roma abbandonata dai residenti per i prolungati ponti di primavera, ponti per cui anche l’attività parlamentare è quasi totalmente ferma, l’unica attività che procede senza sosta e attira l’attenzione del mondo è quella del Vaticano.Gli ultimi ‘giorni di libertà’ deiprima delLa morte di Francesco, il funerale e il saluto della folla al Papa defunto hanno portato in città migliaia di persone, che hanno fatto la spola tra il Vaticano e Santa Maria Maggiore. Ora, in attesa del(che avrà inizio il 7 maggio) l’attenzione è tutta per il 133che dovranno eleggere il nuovo Pontefice. I quali, prima dell’inizio delle votazioni, quando non potranno più uscire da Santa Marta, stanno beneficiando degli ultimi giorni di libertà. Liberi di girovagare per le strade di Borgo Pio e andare a pranzo e cena fuori. 🔗 Lettera43.it

Dai locali di Borgo Pio, scelti soprattutto dai porporati che non conoscono bene Roma, ai ristoranti del Gianicolo e dei Parioli: dove mangiano i cardinali che tra poco si riuniranno in Conclave.

