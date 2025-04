Asl Roma 3 a Parco Tevere Marconi festa di compleanno del Centro Diurno Brisse

Roma, 30 aprile 2025 – Il Centro Diurno Brisse della ASL Roma 3 compie dieci anni di attività e festeggia con un evento speciale, patrocinato dall’XI Municipio, che si svolgerà giovedì 8 maggio, dalle 10 alle 13, nella splendida cornice del Parco Tevere Marconi a Roma.Al compleanno del Centro Diurno, una delle sei strutture della ASL Roma 3 che accolgono persone con disagio psichico con la finalità di favorire progetti di inclusione e reinserimento sociale, prenderanno parte gli utenti, le loro famiglie, gli operatori sanitari e tutti coloro che negli anni per diverso motivo hanno frequentato e visto crescere il Brisse.“In questi dieci anni sono stati assistiti quasi mille utenti, con circa 1015 pazienti in dimissione all’anno e con un’età che varia da 40 a 70 anni.Il Centro ha ereditato un’attività nel campo dell’assistenza e del disturbo psichico iniziata nel lontano 1995 nella struttura di via Vaiano, per essere trasferita poi in via Pascarella fino ad arrivare a via Portuense. 🔗 , 30 aprile 2025 – Ildella ASL3 compie dieci anni di attività e festeggia con un evento speciale, patrocinato dall’XI Municipio, che si svolgerà giovedì 8 maggio, dalle 10 alle 13, nella splendida cornice del.Aldel, una delle sei strutture della ASL3 che accolgono persone con disagio psichico con la finalità di favorire progetti di inclusione e reinserimento sociale, prenderanno parte gli utenti, le loro famiglie, gli operatori sanitari e tutti coloro che negli anni per diverso motivo hanno frequentato e visto crescere il.“In questi dieci anni sono stati assistiti quasi mille utenti, con circa 1015 pazienti in dimissione all’anno e con un’età che varia da 40 a 70 anni.Ilha ereditato un’attività nel campo dell’assistenza e del disturbo psichico iniziata nel lontano 1995 nella struttura di via Vaiano, per essere trasferita poi in via Pascarella fino ad arrivare a via Portuense. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Stupro gruppo in parco Roma, 3 arresti - 17.52 Tre uomini, un cittadino pakistano di 30 anni e due indiani di 31 e 33 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri a Roma, con l'accusa di aver violentato in gruppo una donna, nell'ottobre 2024. La violenza di gruppo - denunciò la stessa vittima - avvenne in un baracca nel parco, dove lei era andata con uno dei due per avere una dose di crack. Qui avevano trovato l'ultimo dei tre arrestati. 🔗servizitelevideo.rai.it

Roma, svastica e nome Hitler in un parco giochi. Gualtieri: “Gesto Vergognoso” - Simboli nazisti a caratteri cubitali sulla pavimentazione dell'area giochi per bambini del Parco Prampolini, nel quartiere Collatino di Roma. È quanto è apparso oggi agli occhi dei frequentatori del parco, dove la pavimentazione in tartan è stata staccata dal suolo e ricomposta a formare la parola 'Hitler' e una grande svastica. La foto è stata diffusa sui social da Marta Bonafoni, consigliera regionale Pd del Lazio e coordinatrice nazionale della Segreteria nazionale di Elly Schlein. 🔗tg24.sky.it

Villa Gregoriana, un parco spettacolare a mezz’ora da Roma - Avete mai sentito parlare della Villa Gregoriana di Tivoli? Si tratta di uno splendido complesso a mezz’ora di strada da Roma, immerso in boschi, grotte naturali, cascate, sentieri e antiche rovine. Curiosi di saperne di più? Andiamo a scoprirla insieme! Per una gita fuori porta a un passo da Roma, avete mai sentito parlare della Villa Gregoriana di Tivoli? Un parco spettacolare che si fa scrigno di un’estetica del sublime tra cascate, grotte naturali, antichi reperti, boschi e sentieri. 🔗funweek.it

Se ne parla anche su altri siti

Prevenzione: ASL Roma 3 aderisce a Open Week sulla Salute della Donna; Parco Leonardo - Commissione su sicurezza e viabilità in Via Giulio Romano; Natale senza barriere alle porte di Roma: ragazzi con problemi di salute mentale accolti nel parco divertimenti; Asl Rm3 aderisce ad 'Ottobre in salute... Donna 2024' a Massimina. 🔗Cosa riportano altre fonti

Asl Roma 3, dal 5 maggio la Sala Donazione al Grassi aperta anche di pomeriggio - Ostia, 28 aprile 2025 – Nel 2024 la raccolta del sangue all’Ospedale G.B Grassi di Ostia è aumentata del 5,9% rispetto all’anno precedente, con un incremento del 73% per la raccolta del plasma. 🔗ilfaroonline.it

ASL Roma 3, utenti centri diurni al villaggio della Terra a Villa Borghese dal 10 al 13 aprile - Un folto gruppo di utenti di quattro Centri Diurni della ASL Roma 3 parteciperà, dal 10 al 13 aprile, alle numerose attività promosse nel corso del Villaggio della Terra. Si tratta dell'evento ... 🔗msn.com

Roma. Le Asl saranno 3 e avranno un nome diverso. A breve accorpamento e commissario unico per Asl Rm/B e Rm/C. Il decreto - Entro il 31 dicembre 2015 ci saranno le Asl Roma 1, Roma 2 e Roma 3. Previsto a breve il commissariamento delle ‘vecchie’ Asl Roma B e C. IL DECRETO 02 AGO - La città di Roma entro il 31 ... 🔗quotidianosanita.it