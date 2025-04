Asl di nuovo prelievi e infermieri anche nel distretto di Sant' Agabio

nuovo prelievi e centro Cup anche a Sant'Agabio a Novara. Il tema è emerso durante la commissione consigliare di alcuni giorni fa relativa al centro pediatrico che riaprirà il prossimo 10 maggio.Il direttore del distretto Gianfranco Masoero, presente con il direttore. 🔗 Novaratoday.it - Asl, di nuovo prelievi e infermieri anche nel distretto di Sant'Agabio Entro fine anno die centro Cupa Novara. Il tema è emerso durante la commissione consigliare di alcuni giorni fa relativa al centro pediatrico che riaprirà il prossimo 10 maggio.Il direttore delGianfranco Masoero, presente con il direttore. 🔗 Novaratoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Prelievi a domicilio di campioni biologici per pazienti fragili: il nuovo regolamento dell'Asl Fg - Più sicurezza per i pazienti che si sottopongono ai prelievi domiciliari e tracciabilità dei campioni biologici in ogni fase. Asl Foggia ha definito il nuovo regolamento per la gestione delle prestazioni eseguite direttamente a casa degli utenti in condizioni di fragilità, con l’obiettivo di... 🔗foggiatoday.it

Esami e prelievi a ostacoli. Il sistema dell’Asl di nuovo in tilt: "E per una visita serve un anno" - Ancora disagi sul fronte sanitario e ancora una volta a causa di problemi informatici. Nelle prime ore del mattino di ieri qualcosa è andato storto: chi era in ospedale o nei centri prelievo, ha dovuto attendere anche più di un’ora prima che gli addetti al servizio potessero riprendere in carico l’utenza regolarmente. Problemi, lamentele e qualcuno che è dovuto andare via, non potendo attendere oltre. 🔗lanazione.it

Presentato in Regione il nuovo direttore della Asl 2 Mauro Palmieri - Il nuovo direttore generale della Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Mauro Palmieri, e il riconfermato direttore generale dell’Istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise, Nicola D’Alterio, sono stati presentati, questo pomeriggio, 24 febbraio, a Pescara, in Regione, nel corso di una conferenza stampa... 🔗chietitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Asl, di nuovo prelievi e infermieri anche nel distretto di Sant'Agabio; Nuovo Poliambulatorio di Casumaro, arrivano gli Infermieri di Famiglia e Comunità e il Punto Prelievi; Ecco il nuovo poliambulatorio al Cep: orari, servizi e consulenze gratuite; Disagi al nuovo centro prelievi, interviene Grasso: Lamentele frequenti, servono correttivi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sanità, in Piemonte mancano 6mila infermieri. I sindacati: “Chiedono più ore e non pagano” - La denuncia di carenza cronica: il turnover non basta a far fronte alle uscite. Alessandria, Cuneo, San Luigi e Città della Salute le ... 🔗torino.repubblica.it

PRELIEVI ASL Foggia. Prelievi a domicilio di campioni biologici per pazienti fragili, ecco il regolamento - ASL Foggia-Prelievi a domicilio di campioni biologici per pazienti fragili Regolamentato il servizio per garantire maggiore sicurezza e tracciabilità della prestazione sanitaria Più sicurezza per ... 🔗statoquotidiano.it

L’Asl Foggia pronta ad assumere 80 infermieri di Sanitaservice: tra loro anche gli eroi del Covid - Partono le procedure selettive per il reclutamento del personale infermieristico da impiegare nei servizi reinternalizzati ... 🔗foggiatoday.it