Asilo Malaguzzi avviata la demolizione che porterà all' intera ricostruzione dell' edificio

Avvio concreto dei lavori di demolizione per l'Asilo Malaguzzi del Villaggio Peruzzo. Dopo anni di attesa il progetto di ristrutturazione, annunciato qualche mese fa dall'assessore all'edilizia scolastica Gerlando Principato, sta finalmente entrando nella sua fase operativa. L'impresa incaricata.

Asilo agli immigrati, FdI propone di inserire nell’opuscolo informativo il dovere di “rispettare le leggi italiane” - Non solo informazioni sui diritti, ma anche su doveri a cui uniformarsi in base alle legge italiani, in primis nel rispetto delle donne. E’ questo il senso della proposta di legge presentata alla Camera da Fratelli d’Italia, in cui si parla del dovere di attenersi “alle norme dell’ordinamento giuridico italiano” e del “rispetto della donna e della parità di genere” da inserire nell’opuscolo informativo destinato ai richiedenti asilo. 🔗secoloditalia.it

Marcianise, sottoscritto il contratto per la realizzazione del nuovo Asilo Nido - Tempo di lettura: 2 minutiSottoscritto il contratto per la realizzazione del nuovo Asilo Nido in via Placido Rizzotto. La firma del documento con il responsabile della ditta appaltatrice è avvenuta nella Sala Giunta della Casa Comunale e rappresenta l’ultimo amministrativo necessario per l’avvio dei lavori. L’intervento prevede la riqualificazione dell’edificio che ospitava la scuola elementare Manzoni nel quartiere popolare della 167 con un investimento di 300mila euro di fondi comunali. 🔗anteprima24.it

Mandare i bambini all’asilo può ridurre i comportamenti problematici in adolescenza: lo studio - Un nuovo studio giapponese sembra confermare gli alti benefici educativi che la scuola dell'infanzia può comportare per i bambini e la stessa società. Secondo i risultati ottenuti dai ricercatori, la possibilità di frequentare l'asilo durante i primi di vita porterebbe a una sensibile riduzione dei comportamento "a rischio" durante l'adolescenza, come reati e gravidanze precoci.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Al via la demolizione dell’asilo a Villaggio Peruzzo, sorgerà un nuovo edificio per 45 bambini - Il nuovo edificio, che sorgerà su un unico piano e avrà una superficie complessiva di circa 390 mq, accoglierà 45 bambini in ambienti pensati per il loro benessere psicofisico ... 🔗grandangoloagrigento.it