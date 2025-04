AsConAuto Logistica presenta il Report ESG per una logistica sostenibile e responsabile

AsConAuto logistica annuncia, con il rilascio del suo primo Report ESG, un’azione determinata volta a evidenziare il percorso intrapreso verso una gestione sostenibile e responsabile. Tale documento si configura come una testimonianza delle iniziative messe in atto e dei risultati conseguiti nel contesto della logistica distributiva dei Ricambi Originali. Impegno verso standard qualitativi . L'articolo AsConAuto logistica presenta il Report ESG per una logistica sostenibile e responsabile è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - AsConAuto Logistica presenta il Report ESG per una logistica sostenibile e responsabile La cooperativaannuncia, con il rilascio del suo primoESG, un’azione determinata volta a evidenziare il percorso intrapreso verso una gestione. Tale documento si configura come una testimonianza delle iniziative messe in atto e dei risultati conseguiti nel contesto delladistributiva dei Ricambi Originali. Impegno verso standard qualitativi . L'articoloilESG per unaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Approfondimenti da altre fonti

AsConAuto Logistica presenta il suo primo Report di Sostenibilità - (Adnkronos) – AsConAuto Logistica, la cooperativa che opera nella logistica distributiva dei Ricambi Originali, conferma il proprio impegno verso la sostenibilità con la pubblicazione del suo primo Report ESG. Il documento evidenzia pertanto le azioni e i risultati ottenuti nel percorso verso una gestione più responsabile e sostenibile possibile. “La mission di AsConAuto Logistica – spiega […] L'articolo AsConAuto Logistica presenta il suo primo Report di Sostenibilità proviene da Webmagazine24. 🔗.com

AsConAuto Logistica presenta il suo primo Report di Sostenibilità - (Adnkronos) – AsConAuto Logistica, la cooperativa che opera nella logistica distributiva dei Ricambi Originali, conferma il proprio impegno verso la sostenibilità con la pubblicazione del suo primo Report ESG. Il documento evidenzia pertanto le azioni e i risultati ottenuti nel percorso verso una gestione più responsabile e sostenibile possibile. “La mission di AsConAuto Logistica – spiega […] 🔗periodicodaily.com

Sportler presenta il primo report Csr: un impegno concreto per un futuro sostenibile - SPORTLER, leader nel settore dell’abbigliamento e attrezzature sportive, ha presentato il suo primo Report di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR). Con questo documento, l’azienda non solo conferma il proprio impegno verso la sostenibilità, ma compie un passo decisivo per anticipare le future... 🔗milanotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

AsConAuto Logistica presenta il primo report di sostenibilità; AsConAuto Logistica presenta il primo report di sostenibilità | .it; AsConAuto Logistica presenta il suo primo Report di Sostenibilità; Hyundai premiata ai Red Dot Awards 2025: sei riconoscimenti al design d’eccellenza. 🔗Cosa riportano altre fonti

AsConAuto Logistica presenta il primo report di sostenibilità - AsConAuto Logistica, la cooperativa che opera nella logistica distributiva dei ricambi originali, conferma il proprio impegno verso la sostenibilità con la pubblicazione del primo report ESG. (ANSA) ... 🔗ansa.it

AsConAuto Logistica presenta il suo primo Report di Sostenibilità - Gestione più responsabile e sostenibile è l'obiettivo perseguito da AsConAuto Logistica, la cooperativa che opera nella logistica dei ricambi originali, le cui azioni e i risultati in termini di soste ... 🔗msn.com

Presentato il primo report di sostenibilità - La cooperativa dell'omonimo consorzio ha pubblicato il documento in anticipo rispetto ai tempi stabiliti dalle normative europee ... 🔗quattroruote.it