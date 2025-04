Ascolti tv del 29 aprile Roberto Bolle in competizione con Francesca Fagnani

Roberto Bolle è tornato su Rai 1 per celebrare la danza e la sua peggior nemica si è rivelata essere Francesca Fagnani che su Rai 2 ha condotto la prima puntata della nuova stagione di Belve. Mentre su Canale 5 ha debuttato la fiction, Maria Corleone 2.Una serata televisiva ad alta competizione quella di martedì 29 aprile. Roberto Bolle ha brillato con il suo show, Viva la danza, portando in prima serata su Rai 1 grandi nomi del balletto, come Nicoletta Manni e Martina Arduino, Toon Lobach, Emiliano Fiasco, Ildar Young e Anastasia Matvienko, solo per citarne alcuni.Nel frattempo su Rai 2 andava in onda Belve. Primi ospiti di Francesca Fagnani sono state Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta, Marcell Jacobs. Tra le novità del 2025, la presenza di Serena Brancale.Su Canale 5 ha debuttato la seconda stagione della fiction, Maria Corleone con Rosa Diletta Rossi.

