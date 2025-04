Ascolti tv Belve e Le Iene graffiano in prima serata

Ascolti del martedì televisivo vedono, in prime time, Viva la danza con Roberto Bolle e Serena Rossi conquistare su Rai1 un non entusiasmante 11.1% di share pari a una media di 1.759.000 spettatori (presentazione: 14.4% - 2.957.000). Su Canale5 il debutto della seconda stagione della serie Maria Corleone, interpretata da Rosa Diletta Rossi, ottIene invece una media di 2.172.000 persone pari al 12.1% di share, vincendo la serata. Su Rai2, il nuovo ciclo di Belve condotto da Francesca Fagnani - con ospiti Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs - esordisce con un'ottima media di 1.478.000 spettatori pari al 9.1% di share (presentazione: 833.000 - 3.9%). Su Rai3 Un giorno in pretura di Roberta Petruzzelli, con una puntata dedicata al processo per l'omicidio di Angela Scuto, ha attirato una media di 731.

Ascolti tv: Viva la danza (11.1%), Maria Corleone 2 (12.1%), Belve (9.1%), Le Iene (10.2%) | Dati Auditel, martedì 29 aprile 2025 - Ascolti tv di martedì 29 aprile 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Viva la danza” contro “Maria Corleone 2“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 29 aprile 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. 🔗superguidatv.it

ASCOLTI TV 29 APRILE 2025: IL RITORNO DI BELVE TRA MARIA CORLEONE, LE IENE, VIVA LA DANZA E FLORIS - ASCOLTI TV 29 APRILE 2025 • Martedì • Gli ascolti tv di martedì 29 aprile 2025 con la serata evento Viva La Danza e i debutti di Maria Corleone 2 e di Belve. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – xStorie Italiane – x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – xLa Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. 🔗bubinoblog

ASCOLTI TV 29 APRILE 2025: IL RITORNO DI BELVE (9,1%) TRA MARIA CORLEONE (12,1%), VIVA LA DANZA (11,1%), LE IENE (10,2%) E LA CHAMPIONS SU TV8 (9,7%) - ASCOLTI TV 29 APRILE 2025 • Martedì • Gli ascolti tv di martedì 29 aprile 2025 con la serata evento Viva La Danza e i debutti di Maria Corleone 2 e di Belve. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2807 36.11PT – 7004 34.67 M E D I A S E T24H – 2817 36.23PT – 6686 33.10 Tg1 Mattina – 545 14.70 Tg1 – 1076 22.30 UnoMattina – 818 20.22 Storie Italiane – 806 21.34Storie Italiane – 856 18. 🔗bubinoblog

