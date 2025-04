Ascanio Celestini Jazz e sagre | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Ascanio Celestini fra gli ospiti della Fiera dei Librai di Bergamo, il concerto di Claudio Vignali ai giardini dell'Accademia Carrara e la maratona musicale a Nembro per l'International Jazz Day, la sagra della carbonara e degli arrosticini al Piazzale degli Alpini, la sagra alpina a Brusaporto, la sagra alpina di primavera a Lallio, la sagra di San Giorgio alla Ramera e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 30 aprile.Ecco gli appuntamenti.BergamoSino al 4 maggio sul Sentierone prosegue la Fiera dei Librai di Bergamo. In calendario ci sono numerosi incontri con gli autori in diverse sedi della città, a pochi passi dall'evento.Il programma di stasera prevede:– Ascanio Celestini alle 16:30 allo Spazio Incontri A2A – Cortile della Biblioteca Caversazzi.

