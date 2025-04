Arzignano Valchiampo | domenica la sfida playoff con il Renate

Juve Atalanta, Gasperini può recuperare quel big per la sfida di domenica allo Stadium: è corsa contro il tempo - di Redazione JuventusNews24Juve Atalanta, Gasperini può recuperare quel big per la sfida di domenica allo Stadium: è corsa contro il tempo in vista dello scontro diretto Domenica sera la Juve, reduce dal successo interno contro il Verona, ospiterà l’Atalanta nella sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A con l’obiettivo di agganciarla al terzo posto. Sono giorni decisivi per capire se Hien potrà essere della partita. 🔗juventusnews24.com

Il calendario. Domenica prossima sfida sul campo dell’ostico Livorno - Il Siena dovrà smaltire velocemente l’amarezza per il pareggio di ieri con l’Orvietana: domenica prossima la squadra di Magrini è infatti attesa dal derby di Livorno. Una partita particolarmente attesa e sentita dalla piazza bianconera, una sfida storica che stavolta ha anche il sapore della rivalsa, visto come è finita la gara dell’andata. Per il match dell’Armando Picchi – start alle 14,30 – mister Magrini ritroverà Andrea Morosi che ha pagato ieri il suo debito con la giustizia sportiva. 🔗sport.quotidiano.net

Arzignano Valchiampo: in conferenza ha parlato mister ???????? ????????? - In conferenza stampa a poche ore dalla sfida ????????? ??????????-?????? ??????, ha parlato mister ???????? ?????????. Ecco le sue parole: "Andiamo ad affrontare una squadra in salute reduce da una striscia importante di risultati. Una squadra forte, giovane che gioca un bel calcio. Faccio i... 🔗vicenzatoday.it

Arzignano Valchiampo: domenica la sfida playoff con il Renate - Domenica 4 maggio, alle 17.30, l'Arzignano Valchiampo scenderà in campo al “Città di Meda” per giocarsi il passaggio al 2^ turno Play-Off nella sfida contro l'A.C. Renate. 🔗vicenzatoday.it

Arzignano Valchiampo-Caldiero terme: la conferenza stampa di mister Bianchini - Questa sera alle ore 20.30 si gioca la sfida ?????????????????? ????????????????????-???????????????? ??????????, match della ????° ????????????????. Nella conferenza ... 🔗vicenzatoday.it

Serie C. Volpe sulla sfida all’Arzignano: “Siamo pronti a lottare” - Queste le prime parole di Volpe nella conferenza stampa di presentazione del match di domani Arzignano Valchiampo-Lecco che si giocherà allo stadio Dal Molin alle ore 15:00. “Non voglio parlare ... 🔗msn.com