Artur Jorge lascia il telefonino aperto con la moglie | lei ascolta l’amante e lo lascia dopo 30 anni

Artur Jorge e che ha portato la moglie a lasciarlo dopo 30 anni matrimonio: la donna ha sentito direttamente con le sue orecchie il marito e l'amante, giornalista di Botafogo TV, scambiarsi frasi d'amore. 🔗 In Brasile sta facendo molto rumore la vicenda extraconiugale che ha coinvoltoe che ha portato larlo30matrimonio: la donna ha sentito direttamente con le sue orecchie il marito e l'amante, giornalista di Botafogo TV, scambiarsi frasi d'amore. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Jorge Martin lascia l’ospedale in Qatar ma non può ancora tornare a casa: “Ho ancora molto dolore” - Il pilota MotoGP Jorge Martín è stato dimesso dall’ospedale in Qatar dopo l’incidente che gli ha causato uno pneumotorace e undici fratture alle costole, ma dovrà rimanere nel Paese ancora per alcuni giorni. Resta in dubbio il suo rientro in pista.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inter, c’è un vero insostituibile in squadra: il dato non lascia dubbi - L’Inter di prepara alla semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona: nella squadra nerazzurra c’è un vero insostituibile, i dati parlano chiaro Inter, c’è un vero insostituibile in squadra: il dato non lascia dubbi (Ansa Foto) – SerieAnewsUna settimana che più infausta e tremenda non poteva esserci. In sette giorni, ad Appiano Gentile e dintorni, è accaduto di tutto. I nerazzurri hanno nell’ordine perso contro il Bologna subendo l’aggancio in classifica dal Napoli, poi è arrivata la sconfitta nel Derby con eliminazione in semifinale di Coppa Italia ed infine il ko in ... 🔗serieanews.com

Uomini e Donne, Gianmarco lascia lo studio ma nessuna delle corteggiatrici lo segue, Tina difende Cosimo - Il dating show è tornato con un nuovo appuntamento ricco di emozioni. Tina tra shopping e difese, Gianmarco e le sue corteggiatrici protagonisti di scontri, tra amori e polemiche, ecco i dettagli di oggi. Uomini e Donne è tornato con un nuovo appuntamento, il penultimo della settimana del dating show condotto da Maria De Filippi. Mentre Tina Cipollari continua a fare shopping con la carta di credito di Cosimo, Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici vivono momenti di alta tensione. 🔗movieplayer.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Artur Jorge lascia il telefonino aperto con la moglie: lei ascolta l'amante e lo lascia dopo 30 anni; Artur Jorge eletto miglior allenatore d'America; Morto Artur Jorge, vinse la Champions con il Porto nel 1987; Muore a 78 anni Artur Jorge, l'allenatore del Porto campione d'Europa nel 1987. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Artur Jorge lascia il telefonino aperto con la moglie: lei ascolta l’amante e lo lascia dopo 30 anni - In Brasile sta facendo molto rumore la vicenda extraconiugale che ha coinvolto Artur Jorge e che ha portato la moglie a lasciarlo dopo 30 anni matrimonio ... 🔗fanpage.it