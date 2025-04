Artigiani e imprenditori a comandare è la passione

passione. Ancora e sempre. E' questo il primo motore, quello che fa alzare donne e uomini, fra Artigiani e imprenditori che si riconoscono nell'etica di Cna, al mattino. Un dato trasgenerazionale, emerso ne 'I valori del lavoro. Indagine sugli ideali delle generazioni imprenditoriali', negli 80 anni di Cna (1945-2025), che la sezione reggiana ha deciso di celebrare attraverso un'investigazione a largo spettro sulla trasformazione del mondo della piccola impresa."C'è una forte corrispondenza tra i valori di chi ha quarant'anni e chi invece ha oltrepassato i 60 – apre Giorgio Lugli, presidente Cna Reggio, davanti alla fitta platea del Tecnopolo - Cambiano i tempi ma il valore assoluto resta la passione, primo tra i diciotto individuati tra i propri associati a febbraio - marzo 2025.

