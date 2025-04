Arteta rivela un numero è stato molto importante nella sconfitta di Champions League

Arteta ha dichiarato di aver "corretto" un problema dopo che Ousmane Dembele ha segnato il vincitore nella semifinale della Champions League, la sconfitta della prima gamba in casa a Paris Saint-Germain, ma il direttore dell'Arsenal ha tentato di mantenere segreti i dettagli.Il capocannoniere del PSG Dembele ha colpito la prima volta dal bordo della scatola come parte di un inizio dominante per i visitatori prima che l'Arsenal minacciasse di pareggiare su entrambi i lati dell'intervallo."Abbiamo avuto, soprattutto, un problema che abbiamo corretto dopo 15-20 minuti", ha detto lo spagnolo. "L'abbiamo sostenuto per il resto del gioco e ha cambiato il gioco."Non te lo sto dicendo what. È stato un problema che abbiamo avuto con la palla in un momento specifico.

