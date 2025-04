Artena aggredito per una pizza | fornaio pestato da cinque ragazzi nella notte

aggredito nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile nel suo forno ad Artena, in provincia di Roma, per aver rifiutato di vendere una teglia di pizza. Il fornaio, colpito da calci e pugni da un gruppo di cinque giovanissimi, ha riportato fratture e contusioni al volto, ed è stato medicato al pronto soccorso con una prognosi di cinque giorni.L’aggressione è avvenuta intorno alle due del mattino. Secondo il racconto fornito dalla vittima ai carabinieri, tutto è iniziato quando alcuni ragazzi tra i 16 e i 18 anni si sono avvicinati al forno attirati dall’odore della pizza appena sfornata, destinata però alla vendita all’ingrosso. Al rifiuto del fornaio di cedere dei tranci, il gruppo si è allontanato, ma solo per tornare poco dopo con un atteggiamento minaccioso. 🔗 Romadailynews.it - Artena, aggredito per una pizza: fornaio pestato da cinque ragazzi nella notte Un uomo di 40 anni è stato brutalmentetra domenica 27 e lunedì 28 aprile nel suo forno ad, in provincia di Roma, per aver rifiutato di vendere una teglia di. Il, colpito da calci e pugni da un gruppo digiovanissimi, ha riportato fratture e contusioni al volto, ed è stato medicato al pronto soccorso con una prognosi digiorni.L’aggressione è avvenuta intorno alle due del mattino. Secondo il racconto fornito dalla vittima ai carabinieri, tutto è iniziato quando alcunitra i 16 e i 18 anni si sono avvicinati al forno attirati dall’odore dellaappena sfornata, destinata però alla vendita all’ingrosso. Al rifiuto deldi cedere dei tranci, il gruppo si è allontanato, ma solo per tornare poco dopo con un atteggiamento minaccioso. 🔗 Romadailynews.it

Fornaio aggredito nella notte da 5 ragazzini ad Artena: “Volevano un pezzo di pizza” - Setto nasale fratturato e una prognosi di venticinque giorni. È il bollettino medico del fornaio 40enne preso a calci e pugni da 5 giovanissimi ad Artena. Il gruppo è stato identificato all'alba. Le accuse sono di minacce e lesioni gravi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Voglio la pizza calda a mezzanotte, ma il fornaio non può venderla: pestato da 5 giovani, due minorenni, identificati dai carabinieri. L’episodio di violenza ad Artena - Un atto di violenza gratuita ha scosso la piccola città di Artena, nel sud della Capitale, dove un branco di giovani ha aggredito un fornaio per non aver ottenuto la pizza che avevano richiesto. L’incidente, che ha avuto luogo nelle prime ore di domenica, ha coinvolto un gruppo di ragazzi tra i 17 e i 21 anni, che dopo aver preteso della pizza calda appena sfornata, si sono scagliati contro uno dei dipendenti del panificio, provocandogli gravi ferite. 🔗dayitalianews.com

Artena, pretendono la pizza calda, fornaio pestato da un gruppo di giovani - Pretendevano la pizza calda appena sfornata. Un ordine a cui i dipendenti del forno non hanno dato seguito, in quanto non autorizzati alla vendita al dettaglio ma solo alla distribuzione a supermercati ed esercizi commerciali all'ingrosso. Da qui il pestaggio - violento - con il branco di... 🔗frosinonetoday.it

