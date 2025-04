Arte solidale e inclusiva Apre Mudy il museo di Kme per Dynamo Camp

Mudy", il museo dell’azienda Kme dedicato all’Arte solidale e inclusiva. Di fresca inaugurazione, la cerimonia ufficiale dedicata ai dipendenti molto affollata si è tenuta lo scorso 11 aprile alla presenza, tra le tante altre autorità, del ministro della cultura Alessandro Giuli, l’ambito museale è stato realizzato nell’edificio nato negli anni ‘30 come sede delle scuole, che dal 1987 ha ospitato il Centro Ricerche del Gruppo e recentemente è stato completamente restaurato. 🔗 Lanazione.it - Arte solidale e inclusiva. Apre Mudy, il museo di Kme per Dynamo Camp Quest’anno tra le sorprese organizzate all’interno del percorso della manifestazione, se ne aggiunge una davvero particolare e imperdibile, che si trova nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Fornaci e sicuramente riuscirà a incuriosire e interessare anche molti dei visitatori che in questi giorni animeranno le vie del paese e che rappresenta un unicum nell’ambito della Valle e non soltanto.Si tratta di "", ildell’azienda Kme dedicato all’. Di fresca inaugurazione, la cerimonia ufficiale dedicata ai dipendenti molto affollata si è tenuta lo scorso 11 aprile alla presenza, tra le tante altre autorità, del ministro della cultura Alessandro Giuli, l’ambito museale è stato realizzato nell’edificio nato negli anni ‘30 come sede delle scuole, che dal 1987 ha ospitato il Centro Ricerche del Gruppo e recentemente è stato completamente restaurato. 🔗 Lanazione.it

