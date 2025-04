Arsenal Merino crede alla rimonta contro il Psg | Con tutto il rispetto penso che vinceremo la sfida a Parigi

Arsenal, Merino crede alla rimonta contro il Psg: «Con tutto il rispetto, penso che vinceremo la sfida a Parigi» Come riportato da France 24 è sicuro di una possibile rimonta nella sfida di ritorno della semifinale di Champions League contro il Psg, il centrocampista dell’Arsenal Mikel Merino che nella sfida di andata si è anche . 🔗 Calcionews24.com - Arsenal, Merino crede alla rimonta contro il Psg: «Con tutto il rispetto, penso che vinceremo la sfida a Parigi» il Psg: «Conilchela» Come riportato da France 24 è sicuro di una possibilenelladi ritorno della semifinale di Champions Leagueil Psg, il centrocampista dell’Mikelche nelladi andata si è anche . 🔗 Calcionews24.com

Real Madrid Arsenal, Morientes con scaramanzia non crede nei Blancos: «Rimonta impossibile, ma…» - Real Madrid Arsenal, Morientes con scaramanzia non crede nei Blancos: «Rimonta impossibile, ma…» Intervistato da Marca Fernando Morientes ha parlato a poche ore dalla sfida di Champions League che questa serà vedrà il Real Madrid, sua ex squadra, affrontare l’Arsenal nel tentativo di ribaltare il 3-0 dell’andata per accedere alle semifinali della competizione dove la […] 🔗calcionews24.com

Feyenoord, Van Persie in conferenza: «Rimonta? C’è sempre speranza, anche se la gente crede sia molto piccola» - Il tecnico del Feyenoord ha presentato in conferenza stampa la gara di Champions contro l’Inter di Inzaghi. Le parole Il tecnico del Feyenoord Robin Van Persie ha presentato in conferenza stampa la gara contro l’Inter, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma domani alle 21 a San Siro. A seguire le […] 🔗calcionews24.com

Real Madrid, Ancelotti crede nella rimonta: «Sarà difficile, ma abbiamo fiducia. Lo abbiamo fatto in altre situazioni» - Real Madrid, Ancelotti crede nella rimonta: «Sarà difficile, ma abbiamo fiducia. Lo abbiamo fatto in altre situazioni» Ha parlato a Sky Sport in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l’Arsenal, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano si è detto fiducioso ai microfoni dell’emittente, a […] 🔗calcionews24.com

Arsenal, Ødegaard: “Crediamo nella rimonta” - Visualizzazioni: 6 Arsenal, Martin Ødegaard lancia la sfida al PSG: “Torneremo più forti e ribalteremo la situazione”. Martin Ødegaard, capitano dell’Arsenal, ha espresso grande fiducia in vista della ... 🔗calciostyle.it

Arsenal, Merino in vista del Real Madrid: «Rimonta? L’hanno già fatto, ma noi andremo al Bernabeu per vincere» - Arsenal, Mikel Merino carica l’ambiente in vista del ... NIENTE PAURA DEL REAL – «La possibile rimonta? L’hanno già fatto, vero? Noi andremo lì con la mentalità che è una partita ... 🔗calcionews24.com

Arsenal-Real Madrid 3-0, Rice e Merino affondano Ancelotti: al ritorno servirà un miracolo - Lewis-Skelly mette al centro un rasoterra per Merino, che con un preciso mancino ... essendo in diffida. Vazquez crede alla rimonta “Non siamo stati bravi. L’Arsenal ha fatto una grande partita. Non ... 🔗sport.virgilio.it