Arresto obbligatorio e pene più severe per lesioni a docenti e dirigenti scolastici

Arresto obbligatorio in flagranza o in semi flagranza di reato nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Inoltre c'è un aggravio di pene per lesioni al personale scolastico: si passa per le lesioni lievi da 6 mesi a 3 anni attuali a 2 a 5 anni di reclusione. Un insegnante, un educatore, non si tocca. A dirlo il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in conferenza stampa dopo il Cdm. L'Arresto in flagranza non si estende ai minori.

