Arresto in flagranza per chi picchia i prof Valditara annuncia il giro di vite a scuola

Valditara, per annunciare nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, l'Arresto obbligatorio in flagranza di reato o quasi flagranza di reato, nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Previsto anche un aggravio di pene per lesioni al personale scolastico: si passa per le lesioni lievi da 6 mesi a 3 anni attuali a 2 a 5 anni di reclusione. “L'Arresto in flagranza non si estende ai minori, quindi non si estende agli studenti" sottolinea Valditara. La misura arriva dopo le numerose aggressioni registrate negli ultimi mesi ai danni del personale scolastico che, come spiega il ministro “dopo quello sanitario è il più colpito dalle aggressioni tra tutto il personale della Pubblica amministrazione; l'aumento è stato impressionante soprattutto da parte dei genitori, fino al 2022-23 erano gli studenti ad aggredire, ora sono aumentati i genitori che picchiano i docenti", ha concluso Valditara. 🔗 Quotidiano.net - “Arresto in flagranza per chi picchia i prof”, Valditara annuncia il giro di vite a scuola Roma,30 aprile 2025 – "Un insegnante, un educatore, non si tocca”. Parte da questa premessa il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, perre nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, l'obbligatorio indi reato o quasidi reato, nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Previsto anche un aggravio di pene per lesioni al personale scolastico: si passa per le lesioni lievi da 6 mesi a 3 anni attuali a 2 a 5 anni di reclusione. “L'innon si estende ai minori, quindi non si estende agli studenti" sottolinea. La misura arriva dopo le numerose aggressioni registrate negli ultimi mesi ai danni del personale scolastico che, come spiega il ministro “dopo quello sanitario è il più colpito dalle aggressioni tra tutto il personale della Pubblica amministrazione; l'aumento è stato impressionante soprattutto da parte dei genitori, fino al 2022-23 erano gli studenti ad aggredire, ora sono aumentati i genitori cheno i docenti", ha concluso. 🔗 Quotidiano.net

