Arresto in flagranza per chi aggredisce i prof | sì del CdM al disegno di legge di Valditara

legge, uno in materia di «consenso informato in ambito scolastico» riguardante l'educazione sessuale a scuola, e l'altro in difesa dei docenti aggrediti. Si tratta di due mosse importanti per la scuola italiana, perché toccano due temi centrali. Dell'educazione sessuale e affettiva, infatti, si parla da anni anche come forma di contrasto ai femminicidi, ma in Italia manca una legge che istituisca la materia. Per quanto riguarda le aggressioni ai professori, invece, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha proposto «l'Arresto in flagranza» per gli autori del vile gesto e l'inasprimento delle pene. Il disegno di legge deve passare dal Parlamento per discussioni e modifiche, poi approvato da Senato e Camera, prima di entrare in vigore. 🔗 Lettera43.it

Scuola, stretta di Valditara: “In un prossimo Cdm arresto in flagranza per chi aggredisce i prof” - (Adnkronos) – Stretta del governo in arrivo contro le aggressioni ai prof. con "l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente" . Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite a ‘Mattino Cinque News’, su Canale 5. "Abbiamo avuto circa 40 episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico. […] 🔗periodicodaily.com

Valditara “Proporrò l’arresto in flagranza per chi aggredisce i prof” - ROMA (ITALPRESS) – “Le aggressioni dei genitori ai docenti sono fenomeni sempre più intollerabili: il mondo della scuola, dopo quello della sanità, è il più toccato da queste aggressioni. Un tempo alla figura del professore si dava un rispetto che oggi manca, una società dove non si riconosce più l’autorevolezza e l’autorità del docente ha fallito”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a Mattino cinque news. 🔗unlimitednews.it

Arresto in flagranza per chi aggredisce i prof. Valditara sollecita Nordio - AGI - Verso una nuova stretta contro il preoccupante fenomeno delle aggressioni ai docenti: l'arresto in flagranza per gli assalitori. È la proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dopo l'ennesimo episodio, stavolta a Casarano nel Leccese, ai danni di un professore di un istituto di secondo grado "reo" di aver messo delle note in condotta a un alunno. Il quale avrebbe chiamato il padre dicendogli "Vieni a spaccare la faccia al professore". 🔗agi.it

Valditara: "Arresto in flagranza per chi aggredisce i prof" - AGI - "È previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato o quasi flagranza di reato, nelle ipotesi di lesioni personali a carico di docenti e dirigenti scolastici. Inoltre c’è un aggravio di pen ... 🔗msn.com

Scuola, educazione sessuale solo con l’ok dei genitori. Aggressioni ai prof, arresto in flagranza - Il Cdm ha approvato i disegni di legge proposti dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Alla materna e alle elementari si potrà fare ... 🔗repubblica.it

“Arresto in flagranza per chi picchia i prof”, Valditara annuncia il giro di vite a scuola - La misura, prevista anche per lesioni ai danni di presidi e personale scolastico, non si applica ai minori, quindi gli studenti sono esclusi ... 🔗quotidiano.net