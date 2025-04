Arresto in flagranza di reato per chi colpisce docenti e ATA proroga tutela Inail lavori di cittadinanza attiva e voto di condotta Le misure al vaglio del Governo

proroga della copertura Inail per studenti e docenti contro gli infortuni in ambito scolastico, compresi i percorsi di alternanza scuola-lavoro.L'articolo Arresto in flagranza di reato per chi colpisce docenti e ATA, proroga tutela Inail, lavori di cittadinanza attiva e voto di condotta. Le misure al vaglio del Governo . 🔗 Il Consiglio dei Ministri in programma oggi alle 11:00 discuterà il Decreto Lavoro 1° Maggio, che include ladella coperturaper studenti econtro gli infortuni in ambito scolastico, compresi i percorsi di alternanza scuola-lavoro.L'articoloindiper chie ATA,didi. Lealdel. 🔗 Orizzontescuola.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti, Serafini (Snals): “Tutelare il personale della scuola a ogni costo” - "Si ripetono sempre più frequentemente aggressioni e violenze al personale della scuola. Di pochi giorni fa il caso di un docente di una scuola del Salento, sfuggito per puro caso all’aggressione di un genitore. L’ennesimo episodio di violenza e l’incremento costante delle aggressioni a docenti e personale della scuola dimostrano ancora una volta che la scuola ha bisogno di una cura straordinaria da parte del Governo". 🔗orizzontescuola.it

Aggressioni personale scolastico, Valditara: “Ai prossimi Cdm proporrò arresto in flagranza reato” - Durante un evento elettorale a Pordenone, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara, ha annunciato un estensione della misura di arresto in flagranza di reato durante le aggressioni al personale scolastico. L'articolo Aggressioni personale scolastico, Valditara: “Ai prossimi Cdm proporrò arresto in flagranza reato” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Aggressione contro il personale scolastico: Valditara propone l’arresto in flagranza di reato - Aggressione contro il personale scolastico – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso ferma condanna per l’ennesimo episodio di violenza contro un docente. Dopo aver contattato il dirigente scolastico dell’istituto coinvolto, il Ministro si è informato sulle condizioni del professore aggredito da un genitore, su incitamento del figlio. Valditara ha ribadito la […] The post Aggressione contro il personale scolastico: Valditara propone l’arresto in flagranza di reato first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arresto in flagranza di reato per chi colpisce docenti e ATA, proroga tutela Inail, lavori di cittadinanza attiva e voto di condotta. Le misure al vaglio del Governo; Valditara e Nordio: «Arresto per chi colpisce gli insegnanti»; Colpisce la moglie con una testata: arrestato; Il finto carabiniere colpisce ancora: anziana truffata a Chiaramonte Gulfi, arrestato 38enne. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti e consenso informato in ambito scolastico. Domani le misure al vaglio del Governo - Consiglio dei Ministri molto importante per la scuola, quello che è in programma mercoledì 30 aprile alle 11:00 a Palazzo Chigi. Diversi temi riguarderanno, infatti, l'istruzione. 🔗orizzontescuola.it

Tentato femminicidio, arrestato: “Non volevo uccidere” - Resta in carcere il 33enne accusato di avere accoltellato alla gola l’ex compagna ricoverata in gravi condizioni L’uomo ha risposto alle domande del giudice ... 🔗rete8.it

Tutte le notizie aggiornate su flagranza reato - Avigliana torna al centro della cronaca nera per un episodio che porta alla ribalta una modalità criminale tanto vecchia quanto efficace: il furto con distrazione. Questa volta a farne le spese è ... 🔗giornalelavoce.it